Perugia, 7 reti al Real Vicenza nel test. Adesso sotto con il Napoli

PIEVE DI CADORE – Sette reti nel secondo test match del ritiro pre campionato per il Perugia. La formazione di mister Castori ha superato 7-0 i dilettanti del Real Vicenza al Comunale di Sottocastello. Dopo l’addio di Chichizola che si è accasato al Parma la porta perugina è stata difesa del nuovo portiere Stefano Gori.

La gara

Anche questa volta ad aprire le marcature è Christian Kouan con un colpo di testa su calcio d’angolo calciato da Angori. Poco dopo è ancora Kouan ad impegnare il portiere con un tiro da fuori area. Al 20′, su una palla recuperata dal solito Kouan, Olivieri scatta sul filo del fuorigioco e insacca dopo aver dribblato il portiere. Poco dopo ancora Olivieri di testa realizza la doppietta personale. Qualche altra occasione per Melchiorri e Casasola non concretizzata. Nella ripresa c’è subito un’occasione per Iannoni il cui tiro termina fuori. Al 12′ di nuovo Kouan si fa trovare libero in area e di piatto destro segna spiazzando il portiere. Il neo entrato Dembèlè crea scompiglio nella difesa ospite e dopo un’azione insistita contro il portiere avversario serve in area Sulejmani che segna il 5-0. Nel finale prima Dembèlè e poi ancora Sulejmani chiudono sul 7-0. Il prossimo impegno dei ragazzi di mister Castori sarà contro il Napoli domenica 17 luglio ore 18 a Dimaro.

Le parole del presidente

“Posto bellissimo e c’è tutto per lavorare bene in questo ritiro – spiega a fine gara il presidente Santopadre presente oggi ad assistere alla partita dei suoi ragazzi – Castori non lo presento io, ha tante gare in B, vedo che comunque su alcuni principi non si è cambiato molto rispetto lo scorso anno, vedo aggressione e verticalità”. Il discorso si sposta sul mercato: “Con il direttore Giannitti e con il mister abbiamo fatto una riunione prima del mercato e quindi stiamo proseguendo con la strada intrapresa e al momento le nostre operazioni le abbiamo fatte”. Una battuta sul neo acquisto Casasola: “È un giocatore esperto e siamo contenti del suo arrivo, oltre che essere stato la nostra bestia nera – aggiunge scherzando”. Chiusura sul campionato. “Il nostro obiettivo, così come quello di tutte le altre squadre è sempre raggiungere prima la salvezza, poi questo non vuol dire non essere ambiziosi, in questa categoria gli obiettivi si raggiungono step by step”.

L’analisi del mister

“Abbiamo messo minuti nelle gambe facendo giocare qualcuno anche più di un tempo – ha detto a margine del match mister Fabrizio Castori – Questi test servono anche ai ragazzi più giovani per dimostrare il loro valore”.

il tabellino

PERUGIA-REAL VICENZA 7-0

PERUGIA: Gori (18′ st Moro), Sgarbi (28′ st Cicioni), Curado (21′ st Baldi), Dell’Orco (21′ st Rosi), Casasola (28′ st Lunghi), Kouan (21′ st Lo Giudice), Iannoni (18′ st Giunti), Ghion (1′ st Onishenko), Angori (18′ st Righetti), Melchiorri (1′ st Dembèlè), Olivieri (18′ st Sulejmani) All. Castori

REAL VICENZA: Rodriguez T., Litcan, Panagiotis, Martinez R., Tsiligkiris, Kwarteng, Grider, Stefani, Ngissah, Amana Alieu, Bara. Entrati nella ripresa: Filotto, Giordano, Piccone, Ayala, Tsouroukis, Lushchayev, Mateo P., Quinto, Adam. A disp.: Barbiero, Robson, Juarez, Rodriguez. All. Mancone

RETI: 7′ pt e 12′ st Kouan, 20′ pt e 24′ pt Olivieri, 24′ st e 45′ st Sulejmani, 33′ st Dembèlè