Perugia, 47 le opere inedite per il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni

PERUGIA – Conclusi i termini per partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, sono quarantasette le opere inedite arrivate alla giuria, tra romanzi, biografie e raccolte di racconti che presentano contenuti riguardanti l’universo femminile e quello sociale.

“Un bilancio molto positivo rispetto alla partecipazione e all’interesse mediatico – asserisce Francesca Silvestri, coordinatrice dell’iniziativa – considerando anche il periodo di emergenza in cui ci siamo trovati a lavorare”. Diverse le opere provenienti da molte parti d’Italia e dall’estero, anche dagli USA, “segno che questo concorso si è diffuso nel mondo culturale e le tematiche proposte, tutte in linea con l’opera e il pensiero della Sereni, sono andate a colmare un vuoto. In molti hanno scritto alla segreteria del Premio per donarci un pensiero, inviarci opere chiuse in un cassetto da molto tempo, rallegrarsi con noi per aver istituito un concorso che tratta tematiche rimaste spesso ai margini dei premi più ambiti, e mai come ora si fanno invece centrali e importanti anche nella letteratura, proprio come avrebbe desiderato Clara”.

Apprezzamento per il risultato fin qui raggiunto è stato espresso anche da Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, tra gli enti patrocinanti dell’iniziativa: “Sono molto soddisfatto dell’interesse che la prima edizione del Premio Sereni ha suscitato in tanti autori – ha puntualizzato l’assessore perugino – nonostante un panorama mediatico inevitabilmente concentrato sull’emergenza legata al coronavirus. È solo l’inizio ma si tratta di un ottimo viatico, sono convinto che l’attenzione al premio possa crescere ancora”.

Contestualmente alla chiusura del bando, la giuria specialistica, composta da scrittori e giornalisti locali e nazionali, ha espresso le proprie candidature per la sezione “Narrativa edita”, proponendo una prima rosa di titoli da cui uscirà la decina finalista, che verrà resa nota il 29 maggio e sarà poi sottoposta al giudizio di una giuria popolare composta da studenti universitari e delle scuole superiori di Perugia e dagli utenti delle biblioteche pubbliche. I vincitori verranno proclamati in una cerimonia di premiazione prevista a Perugia nel prossimo autunno.