Perugia, 40enne viene fermato con mezzo etto di eroina: arrestato

PERUGIA – Un quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio dai carabinieri di Trevi al termine di un’indagine lo hanno fermato. L’8 giugno scorso, infatti, l’uomo è stato controllato nell’hinterland perugino, ma già da giorni era pedinato e tenuto sotto controllo dall’Arma. Il quarantenne, originario della Tunisia e già noto alle forze di polizia, ha mostrato disagio e nervosismo, tanto che i carabinieri hanno ritenuto procedere alla perquisizione domiciliare. Qui sono stati trovati 43 grammi di eroina, di cui tre già confezionate in dosi, e circa 2.200 euro in contanti in banconote di vario taglio. Ai polsi dell’uomo sono quindi scattate le manette e dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Perugia è stato portato in tribunale. Per lui il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma.