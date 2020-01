Perugia, 25enne trovata con la cocaina alla stazione: scatta la segnalazione

PERUGIA – Una ragazza di venticinque anni è stata fermata, grazie ai cani, con un modesto quantitativo di cocaina alla stazione di Fontivegge. La giovane è stata fiutata dall’unità cinofila della Guardia di Finanza utilizzata per un controllo antidroga insieme alla polizia ferroviaria di Perugia. Per la venticinquenne di nazionalità italiana è scattata la segnalazione amministrazione per uso personale della droga. Agenti e militari sono stati, infatti, impegnati giovedì nell’operazione Stazioni sicure che ha portato all’identificazione di 412 persone e al controllo di 165 bagagli tra Umbria, Marche e Abruzzo. Complessivamente sono state elevate tre sanzioni amministrative.