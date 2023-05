Perugia, 21enne accoltellato in strada in pieno giorno

Intervento dei carabinieri

Il fatto è accaduto in viale San Sisto ed ha portato all’intervento sul posto dei carabinieri della Compagnia di Perugia che hanno subito avviato le indagini del caso. Una persona sarebbe stata interrogata a lungo in caserma perché sospettata dell’aggressione, così come è stato sentito il giovane ferito, non appena le sue condizioni lo hanno consentito. Il grave fatto di sangue è subito finito sui social, in particolare il gruppo Facebook che segue più di altri le vicende del popoloso quartiere perugino, ed ha destato preoccupazione e dispiacere.