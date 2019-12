Perugia, 13 anni di Urban Club a tutta musica

PERUGIA – Doppio appuntamento di inizio anno con la musica all’Urban Club che riapre le sue porte nel 2020 con le serate Vicious – The Rock Party! e il 1 Hour per festeggiare il 13 anno di attività.

Venerdì 3 gennaio party targato Friday: Vicious – The Rock Party! con Tutto il meglio del rock degli ultimi 100 anni, tra chitarre bassi e batterie, da Elvis ai Foo Fighters, dai Blink 182 ai Red Hot Chili Peppers, Clash, Queen e Rolling Stones, Pixies e Bob Dylan fino ad arrivare a 21 Pilots, Idles, Electro, anni Ottanta e Novanta. In consolle Fab., Fooly e Giov.

Sabato 4 gennaio si festeggia invece il tredicesimo compleanno dell’Urban, partito proprio nel mese di gennaio del 2007. Festeggiamenti affidati a 1Hour, ogni ora una festa diversa, format ormai collaudato ed esportato in tutt’Italia che prevede un countdown di sessanta minuti che detterà la durata di uno specifico party a tema. La line up (di cui ancora non è noto l’ordine): Rock’n’roll con Giov e Amo, Italiana con Fab, ’90 VS 2000 con Tia Barni, Hip hop con Chiskee, 80’s con Mommipop.