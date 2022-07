Perugia, 12 reti nel test con la Nestor. Ufficiale il colombiano Paz

PERUGIA – Nell’allenamento congiunto al campo Paolo Rossi contro la Nestor, formazione di Eccellenza, il Perugia ne fa 12. Quaterna per Melchiorri, tris per Kouan. Domenica altro test alle 18 al curi contro il Rimini neopromosso in serie C.

Intanto, il club ha annunciato Yeferson Paz. Il 20enne laterale colombiano arriva in prestito secco dal Sassuolo

Il tabellino

PERUGIA pr: Gori, Sgarbi, Vulikic, Dell’Orco, Casasola, Vulic, Iannoni, Santoro, Righetti, Kouan, Melchiorri. All. Castori

PERUGIA (st): Moro, Baldi, Curado, Di Chiara, Casasola (12’ st Paz), Iannoni (12’ st Giunti), Vulic (12’ st Ghion), Lisi, Angori, Kouan (12’ st Lunghi), Sulejmani.

NESTOR: Palanca, Farinelli, Polpetta, Emili, Ciurnelli, Minelli, Binaglia, D’Ambrosio, Regnicoli, Sisani M., Fastellini. Entrati nella ripresa: Baldoni, Ceccarelli, Sisani D., Vestrelli, Rondolini, Gianangeli, El Madouni, Covarelli, Terrani, Pezzanera, Pieroni, Zauli, Marcellino. All. Caporali

MARCATORI: 7’ pt, 29’ pt, 33’ pt, 44’ pt Melchiorri, 15’ pt, 22’ pt, 45’ pt Kouan, 9’ st e 37’ st Sulejmani, 25’ st, 37’ st Curado, 40’ st Angori