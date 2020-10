Perugia, 11 mila libri universitari in hard disk criptato: denunce e multe

PERUGIA – Tre persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per aver riprodotto e commercializzato testi universitari protetti da diritti d’autore: nel blitz è stata sequestrata una copisteria, 11 mila testi in formato digitale e numerosi dispositivi informatici. A carico dei tre è stata anche elevata una multa da 2,3 milioni di euro e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni e un ulteriore multa da 2.582 a 15.493 euro.

Indagini Le indagini delle Fiamme gialle sono state coordinate dalla procura di Perugia e hanno permesso, dopo la perquisizione, il sequestro e l’analisi tecnica, di ricostruire l’algoritmo utilizzato per la cifratura dell’hard disk che conteneva i testi universitari che venivano stampati e venduti agli studenti in barba ai diritti d’autore e a prezzi naturalmente molto più contenuti rispetto a quelli di copertina. Non c’è una stima degli introiti realizzati illegalmente dai tre soggetti denunciati, due dei quali titolari di copisterie nella zona universitaria di Perugia, ma per i finanzieri si tratta di introiti particolarmente ingenti. Alle tre persone denunciate è stata comminata una sanzione pecuniaria di oltre 2,3 milioni di euro.