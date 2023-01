Per l’Umbria ci sono 17 milioni del Pnrr da investire nell’autonomia di soggetti fragili

PERUGIA – Ammontano a 17 milioni i finanziamenti del Pnrr destinati all’Umbria per progetti di sostegno alle fragilità. Precisamente sono 16.970.500, destinati a 3 investimenti per 27 progetti, che mirano a sostenere le persone vulnerabili e prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e ad avviare percorsi di autonomia per persone con disabilità e potenziare i centri servizi e le politiche dell’abitare (il cd. Housing sociale) per persone in situazione di grave marginalità.