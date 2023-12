Per report Aur incertezze sulla crescita dell’Umbria: il nodo dei bassi salari

Alcuni aggiornamenti relativi al quadro congiunturale e alle prospettive per l’Umbria, come anticipazione del lavoro finale che uscirà a gennaio, sono stati illustrati giovedì, alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, dall’amministratore unico dell’Agenzia, Alessandro Campi, e dai ricercatori seniores Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini e Giuseppe Coco.

Le previsioni dell’Istat per l’Italia danno una crescita del Pil dello 0,7% sia per il 2023 sia per l’anno successivo. Per quanto riguarda l’Umbria, le stime più recenti prefigurano un quadro di sostanziale allineamento al quadro nazionale: secondo Aur, il tasso di crescita reale nel 2023 dovrebbe aggirarsi intorno allo 0,6%, per Svimez allo 0,5%. “L’Umbria – ha affermato Campi – si è inserita in questo contesto di decelerazione dell’economia a livello internazionale e ne ha risentito, ma ha tenuto anche per la sua struttura produttiva complessivamente solida”.

Contrazione dell’export

Il rallentamento, da come evidenzia il report, risente della contrazione dell’export, con il venir meno quindi del forte impulso alla crescita economica verificatosi nello scorso biennio proveniente dalla domanda estera. Nei primi nove mesi dell’anno, la dinamica nominale dell’export umbro è stata del -4,5%, quale risultato di una performance del +8,5% della provincia di Perugia e del -26,4% di quella di Terni. Sul fronte della domanda interna, anche gli investimenti non riescono a esercitare un effetto propulsivo sulla crescita, è stato detto ancora. Pertanto, l’unica variabile in grado di contribuire, seppur debolmente, alla crescita del Pil nel 2023 è costituita dalla spesa per consumi delle famiglie.

Occupazioni e retribuzione

Sul versante dell’occupazione, invece, la dinamica occupazionale è positiva ma i salari umbri sono bassi rispetto alla media nazionale. I primi nove mesi dell’anno hanno sancito una ripresa del mercato del lavoro nella regione più sostenuta di quella nazionale (+2,8% tendenziale contro 2,0%), un fattore che ha contribuito a sostenere la domanda delle famiglie. Riguardo alle retribuzioni, isolando i soli lavoratori standard (quelli con contratti a tempo indeterminato full-time retribuiti dal datore di lavoro per un intero anno lavorativo), la retribuzione media annua in Umbria risulta pari a 30.872 euro e quella nazionale a 37.360 euro. “Questo significa che in Umbria si guadagna comunque di meno che in Italia e basse retribuzioni significa anche una scarsa attrattività” hanno spiegato i ricercatori Aur. Scendendo nel dettaglio settoriale, la relazione rivela che nei primi sei mesi dell’anno l’industria umbra ha registrato una crescita modesta, combinata tuttavia con una sostenuta dinamica occupazionale, nettamente superiore a quella del resto d’Italia.

Rallenta anche l’edilizia

In rallentamento anche l’attività del comparto edilizio, accompagnata anche in questo caso da una crescita occupazionale, in controtendenza rispetto al calo registrato invece a livello nazionale. In flessione la dinamica del settore commerciale, che in Umbria non ha ancora recuperato i livelli occupazionali del 2019 e in più ha perso ulteriori unità di lavoro. Note positive continuano ad arrivare invece dal settore turistico, che nei primi 9 mesi dell’anno ha già superato il livello record di 5,5 milioni di presenze. “Sotto un profilo analitico – è stato infine sottolineato – emerge che il 2023 si candida ad essere l’anno migliore di sempre e ha tutti i numeri per avvicinarsi per la prima volta nella storia della regione alla soglia dei 7 milioni. Gli andamenti dei flussi turistici ci mostrano che il settore è in salute e ha ampi margini di incremento”.

Evitare la recessione

“C’è sì un rallentamento della crescita, non così marcata anche nelle previsioni del prossimo anno, ma in un contesto geopolitico ancora difficile e complesso credo che l’importante è non andare in recessione ma anzi continuare il percorso di crescita”: così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha commentato le anticipazioni della Relazione economico-sociale presentata stamani dall’Agenzia Umbria Ricerche che sarà poi pubblicata a gennaio con approfondimenti in particolare sui dati occupazionali e retributivi, sullo stato di avanzamento del Pnrr e sul comparto del turismo. “Nonostante la complessità del momento che stiamo vivendo – ha poi affermato Tesei – noi comunque registriamo un aumento del Pil di 2 punti percentuali contro mentre lo abbiamo trovato nel 2019 che segnava un meno 1,2%”. Una regione che quindi “è ripartita” secondo la presidente.

Tessuto industriale forte

“Quello umbro, come ha ribadito anche Aur, è un tessuto industriale forte – ha aggiunto – e con le nostre azioni abbiamo consentito alle imprese di resistere in periodi difficili, con uno sforzo molto importante e significato anche per creare bandi per accompagnare le aziende nella loro crescita”. Per Tesei poi i dati sul turismo “parlano da soli”. “Le grandi catene alberghiere – ha detto – non sarebbero mai venute ad investire in Umbria senza questi risultati e senza le potenzialità che abbiamo dimostrato sul settore anche grazie allo sviluppo dell’aeroporto”.

La preoccupazione

A preoccupare la presidente è però, nonostante la crescita dell’occupazione, il dato dei salari troppo bassi che si registrano in Umbria. “Su questo – ha concluso – dobbiamo intervenire tutti, con il pubblico che può fare da stimolo e mettere in campo iniziative, che sto cercando di valutare per accompagnare i giovani laureati, ma è arrivato il momento che anche le nostre imprese, che hanno avuto una crescita nei bilanci e nell’export, prendano cognizione di questa situazione”.