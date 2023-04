I dettagli dell’offerta formativa sono stati illustrati giovedì mattina in Regione nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore regionale Michele Fioroni, il vicepresidente di Its Vasco Gargaglia, insieme a Nicola Modugno e Oscar Proietti, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Its. Qui è stato spiegato che sono stati inoltre confermati e aggiornati, con un’a ‘impronta sempre più tecnologica e digitale, gli indirizzi già consolidati come Meccatronica e industria 4.0, che esprimerà specifiche competenze in processi industriali continui e coinvolgerà le principali aziende che operano nel territorio ternano. Novità sono state anche introdotte per i corsi di Biotecnologie e sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e smart farming, Promozione del territorio e gestione imprese turistiche.

Il corso Meccatronica

Fioroni ha quindi ribadito l’impegno della Regione sull’Its Umbria, nella convenzione si tratti di un’occasione per consentire alle imprese di trovare quelle competenze che oggi latitano, ma anche per le famiglie di indirizzare i propri figli verso un percorso formativo che garantisce la quasi certezza dell’occupazione e l’acquisizione di competenze spendibili negli anni che verranno. Ccon il corso Meccatronica, l’Its Umbria ha ottenuto il primo posto assoluto nella graduatoria nazionale 2023 stilata dal ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), mentre l’Accademia in scienze e tecnologie applicate promossa da Mim, Regione e partecipata dalle principali aziende del territorio ha conseguito, con sei percorsi, le premialità previste dallo stesso ministero.

In programma open day

Per presentare la nuova offerta formativa sono già in programma open day ed eventi rivolti a studenti e famiglie che si svolgeranno a Gubbio il 4 maggio alle 17.15 negli spazi del Centro Servizi Santo Spirito in piazzale Frondizi, 17; a Foligno 11 maggio alle 17 allo Spazio Astra in via Mazzini 47; a Perugia iul 25 maggio alle 17.30 al Barton Park, viale Giovanni Perari, 15; a Terni l’8 giugno alle 9 nella sede del laboratorio ITS Biolabotech, via Carlo Alberto dalla Chiesa 32. Sono in fase di programmazione altri open day negli altri principali comuni umbri. Le iscrizioni dei corsi in partenza in autunno sono già aperte.