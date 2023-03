Per il Perugia big match col Frosinone, Castori. “Serve l’approccio giusto”

PERUGIA – Big match domani al Curi tra il Perugia e il Frosinone. Una sfida importante che vedrà il Grifo affrontare un avversario ostico. La strada non è per nulla facile e lo sa bene mister Fabrizio Castori.

“Questa è una settimana molto importante – ha detto il tecnico biancorosso – perché abbiamo tre partite in casa di fila. Inoltre il calendario prevede 6 partite casalinghe e 3 fuori e quindi dobbiamo sfruttare al massimo quelle che giocheremo al Curi”.

“Dire che il Frosinone è forte è scontato – ha proseguito il mister – ma come ho sempre sostenuto dobbiamo pensare a noi stessi. Ci servono punti. Dobbiamo approcciare la partita nella maniera più congeniale. Il Frosinone farà una partita degna, ha perso in casa con il Cosenza, sarà ancora più concentrato ed attento. Sarà una partita difficile per noi ma sono convinto che lo sarà anche per loro”.

“La squadra – ha aggiunto Castori – è in grande condizione, può fare quello che deve per vincere le partite. Siamo in grado di dare un ritmo elevato alle partite. Siamo in condizione sia fisica che mentale e speriamo che ci sia un finale come spesso è capitato alle mie squadre”.

E sulla salvezza dice. “Non faccio tabelle – ha concluso – il campionato è ancora più equilibrato di quelli passati. Non ci sono mai risultati scontati”.