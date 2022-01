CITTA’ DELLA PIEVE – La passeggiata mattutina con il suo cane, per poi trascorrere il resto della domenica all’interno della sua abitazione di campagna a Città della Pieve. E’ scivolata via così la domenica umbra del presidente del Consiglio Mario Draghi, alla vigilia della prima votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Trascorsa nelle campagne pievesi dove la famiglia ha una casa di campagna. La moglie di Draghi, Serenella, in tarda mattinata, sarebbe stata vista, invece, a fare spesa in un supermercato fuori dal borgo. Nel centro storico della cittadina da giorni è assai acceso il dibattito tra Draghi ancora premier o capo dello Stato. Da queste parti l’ex presidente della Bce è molto amato. “L’importante – dicono alcuni cittadini all’Ansa – è che resti in un modo o nell’altro alla guida dell’Italia. Senza di lui non andremo molto lontano”.