Pensionato inglese fa colazione al bar e lascia 500 euro per solidarietà

UMBERTIDE – Un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento difficile. La storia è stata raccontata dal quotidiano La Nazione. Un pensionato inglese che dopo aver preso un caffè ha lasciato cinquecento euro al bar Mary di Umbertide. Secondo il racconto riportato dal quotidiano l’uomo, che da tempo abita con la moglie nella cittadina, ha ordinato un caffè e una pasta. Una volta arrivato alla casa i titolari però si sono visti consegnare 500 euro: “So dei sacrifici che avete dovuto fare per le chiusure – hanno raccontato i gestori al quotidiano La Nazione – e di quelli che verranno, questo è il mio contributo per starvi vicino”. Un gesto di generosità da apprezzare.