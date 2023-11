Pendolari dei furti da Roma a Terni per rubare in due ditte di impiantistica: otto denunce

TERNI – Otto persone di origine romena, sette uomini e una donna, tra i 18 e i 39 anni di età e domiciliate presso i campi nomadi della città di Roma, sono state denunciate dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, nella notte fra il 7 e l’8 settembre scorsi il gruppo era entrato in azione rubando in due aziende della zona industriale di Terni.