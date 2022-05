Pd, prima riunione della nuova Direzione, Bori chiama gli amministratori al fronte comune

La presenza dell’ex sindaco di Girolamo

All’appuntamento ha partecipato anche l’ex sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo, al centro dell’inchiesta e poi del processo Spada, chiuso con l’assoluzione piena di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste oltre ogni ragionevole dubbio. “La nostra comunità ha il dovere – ha detto il segretario Tommaso Bori – di sostenere chi porta la responsabilità di gestire la cosa pubblica nell’interesse della collettività”.

Il dossier Montefalco

Ricordando la vicenda del buco, che a Montefalco si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro, il consigliere comunale Daniele Morici ha sottolineato che “a questo punto, la comunità cittadina di Montefalco ha bisogno di verità in merito a ciò che è accaduto nel passato – in particolare negli anni in cui si è generato il buco – e chiarezza in merito al percorso che si deve intraprendere da qui in avanti, sia esso un dissesto, un predissesto o qualunque altro provvedimento di ripiano”.