Pd, la lista è pronta: Spinelli capofila. Centro destra: Fi e Terni Civica con Masselli

TERNI – L’assemblea del Pd si è riunita all’Hotel Valentino e ha approvato all’unanimità i criteri, la struttura e la composizione della lista del Partito Democratico, proposta dal segretario Pierluigi Spinelli. Ha partecipato come invitato il candidato a sindaco professor Josè Maria Kenny.

Capolista sarà lo stesso Pierluigi Spinelli, segretario comunale e già candidato alla Camera. Confermati i due consiglieri uscenti Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis. Ci sarà anche uno dei grandi “manovratori” dell’operazione Kenny, l’ex Cgil Antonio Iannoni, mentre al posto dell’ex sindaco Di Girolamo correrà il figlio Michele. Tra i nomi in lizza la geriatra e presidente della comunità di Sant’Egidio Maria Grazia Proietti, già fra i nomi indicati come sindaco, Emidio Giubbiotti, altro nome ben noto della scena politica cittadina e la preside della scuola secondaria Leonardo Da Vinci Barbara Margheriti. Lista completa, manca l’annuncio ufficiale perchè alcuni nomi attendono l’ok dalle aziende per cui lavorano

Centro destra

Forza Italia sceglie definitivamente orlando Masselli: “FI accoglie la proposta di candidatura, sottoposta da Fdi, di Orlando Masselli ed esprime un orientamento positivo sulla sua capacità di proseguire il buon lavoro svolto dalla coalizione di centrodestra”, si legge in una nota, che però richiama all’unità, con “un appello agli amici della Lega e a Leonardo Latini a continuare insieme il lavoro intrapreso dal 2018 per la nostra città di Terni”.

Lega che però deciderà solo prossimamente se accodarsi o scegliere Latini. Con Masselli anche Terni Civica, che in consiglio esprime Michele Rossi.

Nel frattempo, il consigliere Francesco Pocaforza passa dalla Lega a Fratelli d’Italia Lo comunica in una nota: “Dopo mesi di riflessione e alla luce degli ultimi accadimenti ,ho deciso di uscire dalla Lega e aderire a Fratelli d’Italia e sostenere Orlando Masselli come candidato sindaco.

Ogni scelta è scandita da un processo decisionale fatto di valutazioni, obiettivi e conseguenze. Ho sostenuto questa maggioranza e l’attuale primo cittadino con lealtà e convinzione ma ho sostenuto soprattutto una squadra di governo ed un percorso teso a rimettere in cammino la speranza di costruire una città nuova, solidale , dinamica e protagonista. Questo cammino già positivamente avviato può continuare con rinnovato spirito e vigore prendendo atto della realtà. Non possiamo infrangere il sogno di una nuova Terni per beghe di partito e neppure nel continuare a narrare una prospettiva di continuità oramai solo frutto di ripicca e personalismo . Bisogna prendere atto della situazione e lavorare per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati.

Il mio sguardo è stato sempre rivolto al voler fare il bene della città, apportando in ogni modo, nei limiti delle mie possibilità, il supporto degno di ogni cittadino.

Ad oggi so che l’unica soluzione è quella di poter lavorare con un gruppo coeso e di chiare prospettive. Per questo chiudo questo lungo percorso con la Lega che nel corso del tempo ha perso solo pezzi di credibilità continuando nei suoi giochi e bagarre oramai per me inaccettabili. Assumendomi ogni responsabilità, come mi è stato insegnato, riconosco nel progetto di FDI ,di Orlando Masselli sindaco e di tutti coloro che costituiranno un ampia coalizione a suo sostegno, il modo migliore per dare senso ad un passato amministrativo del quale Terni deve essere orgogliosa e dare gambe e prospettiva ad un futuro positivo che solo il centrodestra può garantire alla comunità ternana”.

Ex dem con Masselli?

Sta infine trovando conferma la voce che alcuni ex dem, già in azione, potrebbero trovare spazio nella lista civica a supporto di Masselli. Si tratterebbe di alcuni esponenti legati a Brega e fuoriusciti anche da Azione, nello specifico Valdimiro Orsini e Sara Giovannelli. Notevole il giro di Orsini, entrato a Palazzo Spada coi dem e poi passato al Misto in un intergruppo “Uniti per Terni” insieme all’ex leghista Fiorini (col quale fu protagonista di un celebre scontro agli inizi della consiliatura), poi passato ad Azione ed ora uscito dal partito di Calenda e virato a destra.