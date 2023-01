Pd e congresso, Meloni nel comitato nazionale di Stefano Bonaccini

PERUGIA – Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, ha reso noto i nomi dei componenti del comitato nazionale che lo sostiene per la competizione delle primarie. Tra i componenti c’è l’umbra Simona Meloni, capogruppo del Pd, nell’assemblea regionale in Umbria. Sono 12 i componenti, di cui 6 uomini e 6 donne con una età media di 42 anni e mezzo. Dario Nardella è il capo mozione in cogresso a suo sostegno mentre Pina Picierno e di Brando Benifei sono responsabili del programma. I componenti sono: Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Michele Catanzaro, capogruppo Pd nell’Assemblea Regionale Siciliana; Nicola Irto, senatore Pd, segretario regionale Pd Calabria; Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, capogruppo Pd nel Consiglio Regionale del Veneto; Luca Rizzo Nervo, assessore del Comune di Bologna; Rachele Scarpa, deputata del Pd; Anna Scavuzzo, vice-sindaca di Milano; Valeria Valente, senatrice del Pd e Tobia Zevi, assessore del Comune di Roma.