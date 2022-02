Paura sulla E45: pietra contro il pullman del Benevento avversario del Grifo

TODI – Tanta paura ma per fortuna nessuna vittima e nessun ferito. Ma resta da capire come sia stato possibile che una grossa pietra sia stata scagliata contro un pullmann in movimento lungo la E45.

L’episodio è avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri all’altezza di Todi: una pietra ha rotto il vetro anteriore del mezzo e soltanto il grande sangue freddo dell’autista ha evitato la carambola in piena superstrada. E soltanto la fortuna ha evitato che le schegge del vetro o la stessa pietra colpissero i giocatori. La squadra è arrivata incolume in hotel. Indagini in corso per individuare i responsabili del gesto.