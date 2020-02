Paura per un tamponamento a catena in una galleria della Perugia-Ancona

GUALDO TADINO – Momenti di paura giovedì poco dopo le 13 per un tamponamento a catena avvenuto sulla Perugia-Ancona. Il conducente di un furgone è finito contro un camion fermo in carreggiata: stando alle prime informazioni il mezzo pesante non era in movimento a causa di un altro tamponamento che si era verificato poco più avanti. Per fortuna il conducente del furgone non avrebbe riportato lesioni gravi. Sul posto Polizia stradale e Vigili del fuoco