Paura per Bandecchi, tentativo di rapina con pistola alla tempia

TERNI – Un tentativo di rapina andato a vuoto e tanta paura per il.sindaco di Terni Stefano Bandecchi nella tarda serata di martedi attorno alle 23 a Roma Eur. A comunicarlo, lo stesso sindaco su Instagram.

La vicenda

Secondo quanto riferisce il sindaco, mentre era al volante della sua auto guidando verso casa, Bandecchi è stato avvicinato da un giovane in scooter che ha tentato di rubargli il rolex. Si tratterebbe di un episodio legato alla “Banda dei rolex” che sta seminando il panico a Roma

“Quando ho capito che non mi voleva sparare sono andato via – dice Bandecchi – è stata una brutta situazione, come capirete non è bello trovarsi con una pistola puntata in faccia”.

E ancora; “Ho pensato forse è arrivata la mia ora, invece voleva solo rubare l’orologio. E’ allucinante a cosa siamo arrivati e a come ci siamo ridotti. Siccome ho un brutto carattere – dice Bandecchi – diciamo che me ne sono andato. L’orologio è ancora con me e lui ha ancora la pistola. Sinceramente mi sono molto dispiaciuto di non aver avuto la voglia di staccargli la testa dal collo”.