Paura a Gubbio, armato di manganello minaccia il proprietario e porta via l’incasso

GUBBIO – Momenti di paura a Gubbio presso il bar New York di Ponte d’Assi. Poco prima delle 21 di giovedì un malvivente con il volto travisato e con in mano un manganello, è entrato mentre uno dei due titolari era nel bar, ha prelevato i soldi dal cassetto (diverse centinaia di euro) ed è fuggito con un complice che stava ad attenderlo fuori dirigendosi lungo strada che da Ponte d’Assi si dirige verso Mocaiana. Il colpo è durato pochi secondi. Non è rimasto altro da fare che lanciare l’allarme e chiamare i carabinieri.