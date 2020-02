Pasticche di Mdma nascoste dentro le sigarette: due giovani finiscono nei guai

PERUGIA – Nascondeva pasticche di Mdma dentro le sigarette per non essere scoperto e spacciare in tranquillità. Un 34enne albanese per questo è arrestato per detenzione alla fine di spaccio di droga. L’uomo è stato controllato mentre si trovava in Piazza del Bacio, in compagnia di un 32enne italiano. Il 32enne aveva alcuni involucri di Mdma per un peso complessivo di circa un grammo e mezzo. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane albanese in casa aveva 9 pasticche di Mdma pronte per essere spacciate, ulteriori frammenti della medesima sostanza, vario materiale per la preparazione e il confezionamento delle singole dosi e un telefono utilizzato per gestire i contatti con i clienti. L’uomo con una piccola pressa inseriva le pasticche nelle sigarette. A quel punto sono scattate le manette: l’presto è stato successivamente convalidato dal gip di Perugia, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.