Pasta e strategia valgono la finale di Masterchef 10 per l’umbro Monir Eddardary

BEVAGNA – Sarà finale di Masterchef 10 per Monir Eddardary, il ventinovenne di Bevagna con origini marocchine. Il giovane giramondo ha superato, non senza fatica anche lo scoglio delle semifinali e giovedì proverà a restare nei superfinalisti, quelli che dovranno proporre il loro menù ai giudici per vincere 100.000 euro e la possibilità di realizzare un libro di cucina.

La puntata. Mistery box all’insegna delle lacrime: per ognuno c’era un ricordo di famiglia e nel caso di Monir una foto con la madre “che ho scattato quando l’ho rivista dopo 845 giorni”. Piatto dunque con i sapori di casa (ovvero il Marka), ma la vera sorpresa è stato che a portare l’ultimo ingrediente (nel caso di Monir i fagioli) è stata proprio la madre, giunta in studio da Parigi dove vive e lavora. La fusione fra cappellacci (“troppo spessi”, dice chef Barbieri) e piatto marocchino non basta per vincere.

L’invention test vede tutti a confronto con lo sperimentatore Riccardo Canella, che con due stelle Michelin del Noma a Copenaghen, vero e proprio innovatore. Porta in dote dodici ingredienti insoliti e sconosciuti (olio di coniglio, aghi di abete e olio d’abete e pigne candite, olio di legno di ribes nero e gemme di ribes nero, garum di ostriche, garum di calamaro, garum di manzo, olio di rosa, formiche, tamari di peperone rosso, sale d’alga kelp arrostito, koji di orzo, garum di ali di pollo arrostite) che la vincitrice della mistery Irene deve accoppiare e assegnare a ciascuno.

Garum di ali di pollo e aghi di abete per Monir, ma il suo piatto a base di carne non convince sino in fondo. Riesce comunque a salvarsi ed accedere alla prova finale, dove gli chef rimasti devono dividersi un menù nel ristorante tre stelle di Enrico Bartolini al Mudec, il Museo delle Culture a Milano. Bartolini, con le sue 8 stelle complessive divise in 5 ristoranti è il più stellato d’Italia.

Parola d’ordine: perfezione assoluta. Ognuno di loro viene messo sotto attenta osservazione, e i giudici nell’assaggiare le prove ne valutano anche la somiglianza con l’originale.

Irene, anche stavolta vincitrice, assegna i vari piatti e consegna a Monir il Manzo crudo in aspic contemporaneo. La prova è vinta di nuovo da Irene, che va diretta in finale.

Monir dunque al pressure test in tre fasi: 12 ingredienti da scegliere in tre blocchi diversi. Al giovane umbro serve il terzo step per entrare in finale, ma aveva giocato bene le sue carte, lasciandosi i quattro elementi a lui più congeniali proprio per l’emergenza. La sua pasta gli vale l’ultima puntata.