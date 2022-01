Passignano, spaccia cocaina nel parcheggio del supermercato: arrestato

CITTA’ DELLA PIEVE – E’ stato arrestato dai carabinieri di Città della Pieve uno straniero di 24 anni trovato in possesso di venti grammi di cocaina. I militari del Norm hanno assistito alla cessione di una dose nel parcheggio di un supermercato di Passignano sul Trasimeno: nell’immediato è stato sequestrato un grammo di ‘neve’ appena venduta all’acquirente e altri quattro nel giubbotto del presunto spacciatore che in tasca aveva anche 290 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Poco lontano, però, l’indagato era stato notato mentre si chinava per liberarsi di un contenitore per Vitamina C contenente altri involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente per 16 grammi. L’uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di Perugia mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.