Pasquetta a Vicenza per il Perugia, parla mister Alvini: “Sarà una partita aperta”

PERUGIA – Il Grifo torna in campo il Lunedì dell’Angelo per affrontare il Vicenza in una gara clou per la lotta alla conquista dei playoff. Si gioca dopodomani. Il calcio di inizio della sfida del “Romeo Menti” è fissato per le 15. A parlare a 48 ore dalla gara con i veneti è stato il tecnico biancorosso, Massimiliano Alvini.

Gara aperta “La vittoria – ha affermato il mister – sarebbe importante sia per noi che per il Vicenza. Credo che sarà una partita molto aperta. Il Vicenza era partito con altri obiettivi e ora si ritrova a lottare per la salvezza. Questo dimostra il valore del campionato”.

Chi non c’è “Non saranno a disposizione Angella e Sgarbi – ha informato Alvini – e non sono nelle migliori condizioni D’Urso e Santoro. Decideremo domenica se D’Urso e Santoro partiranno con la squadra”.

Squadra “Il Perugia visto col Pisa è stato bello – ha proseguito il tecnico – C’è solo il rammarico di non averla vinta. Questo Perugia si è visto in tante partite. Ma la gara che ha cambiato qualcosa nella nostra testa è stata quella con la Spal, con il pareggio incassato all’ultimo”.

Campionato soddisfacente “Non ritengo negative le gare con Crotone e Cittadella – ha concluso Alvini – Per quelli che erano i nostri obiettivi stagionali non si può parlare di crisi di risultati. Solo in Italia si parla di crisi in questi casi. Il campionato è ampiamente soddisfacente”.