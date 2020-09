Partito Democratico: sono 4 le candidature alla segreteria regionale

PERUGIA – Tutto pronto per la nuova era del Pd. Sono scaduti i termini per presentare le candidature alla segreteria regionale e sono quattro coloro che cercheranno di insediarsi. Si tratta del capogruppo regionale in Pd Tommaso Bori, el sindaco di Narni Francesco De Rebotti, di quello di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e dal Trasimeno, di Alessandro Torrini. Le candidature andavano accompagnate da un numero di firme pari almeno al 5% degli iscritti: Bori ne ha depositate 600, Torrini oltre 340, Presciutti 307 e De Rebotti 378.

Bori parte con i galloni del favorito, ma se otterrà la maggioranza assoluta nella tornata del 7 novembre prossimo l’assemblea si limiterà a ratificare l’elezione, in caso contrario servirà un accordo tra i candidati segretari. Voteranno gli iscritti, perchè le primaria, secondo quanto deciso dal nazionale, non sono più previste.Il voto è riservato solo a chi ha preso la tessera entro il 31 gennaio scorso.

Rinnoveranno poi gli organi anche i circoli, per i quali sarà possibile presentare le candidature fino al giorno dell’apertura del congresso (potranno riunirsi per svolgere la propria assemblea tra il 16 e il 28 ottobre prossimi) e le assemblee comunali e provinciali che avranno di fronte a loro due strade: proclamare il nuovo segretario se avrà raggiunto almeno il 50% delle preferenze oppure, se la percentuale sarà inferiore, eleggerlo con un voto dei delegati.