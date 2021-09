Parte la corsa alle elezioni amministrative 2021: tutti i candidati e le liste in corsa

Presentate le liste nei 12 comuni dove domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per il rinnovo dei consigli comunali. In provincia di Perugia alle urne ad Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra e Spoleto in provincia di Perugia, tutti in scadenza di mandato tranne la città Ducale dove la giunta De Augustinis è caduta.

In provincia di Terni voto ad Amelia, Avigliano Umbro, Castelgiorgio, Montecastrilli, Otricoli e Parrano in provincia di Terni, tutti a scadenza. Gli eventuali ballottaggi, possibili solo nei Comuni sopra i 15 mila abitanti (Assisi, Città di Castello e Spoleto), si terranno il 17 e il 18 ottobre.

AMELIA

Ad Amelia dopo la decisione del Pd provinciale e regionale di appoggiare Petrarca, col segretario comunale Bernardini sono rimasti Italia Viva, Azione, Centristi per l’Europa, Amelia civica e Amelia 2030 che convergeranno in una lista unica. Come anche per Petrarca, che ha anche l’appoggio di Europa Verde, M5S (cinque nomi in lista) e Rete Resistente. Con la sindaca uscente corre gran parte della giunta, fra cui il discusso presidente del consiglio comunale Pimpinelli, oltre a Dino Scaia, primario dell’ospedale di Narni.

Candidato sindaco: PIERO BERNARDINI

OBIETTIVO COMUNE Valentina Tartamelli, Luciano Monzi, Francesco Sconocchia, Lorenzo Fiume, Alessandro Mattorre, Luca Figus Diaz, Antonio Posati, Teresa Quadraccia, Maria Beatrice Antonini, Alessandro Ariotti, Erika Cammarasana, Remo Antonio Pernazza, Carolina Amoruso. Maria Flavia Simone Corsano Leopizzi, Maria Teresa Caccavale, Maurizio Domenici

Candidato sindaco: LAURA PERNAZZA

PER AMELIA Tommaso Agabiti, Matteo Chieruzzi, Federico Fadda, Giovanni Gatti detto Gianni, Tamara Grilli, Monica Monzi, Luigia Moscatelli, Sascia Ottaviani, Leonardo Pimpinelli, Avio Proietti Scorsoni, Alberto Rini, Elide Rossi, Dino Scaia, Antonella Sensini, Simone Serangeli, Rita Valentini in Mattorri

Candidato sindaco: POMPEO PETRARCA

AMELIA DOMANI Mascia Dionisi, Rosa Garofalo, Maria Grazia Gunnellini, Georgia Lepore, Maria Elisa Perotti, Nicoletta Valli, Romano Banella, Gianfranco Chieruzzi,Matteo Mandò, Marco Monzi, Marco Piciucchi, Nicolò Pitaro, Luciano Renzi, Federico Rinaldi, Luciano Rossi, Marco Rubini

ASSISI

Cinque candidati ad Assisi, con centro destra compatto e centro sinistra invece divisa dalla presenza dell’ex sindaco di Bastia Ciotti che non sostiene Stefania Proietti, la quale ha dalla sua quattro liste. Il giovane Francesco Fasulo ha creato cinque civiche, mentre con Roberto Sannipola corre gli ex candidati a sindaco di Perugia Amato John De Paulis e Marco Mandarini.

Candidato sindaco: LUIGINO CIOTTI

@SINISTRA Giuseppe Alagna, Rosella Apostolico, Beatrice Biancardi, Alida Becchetti, Luigi Borrini, Massimiliano Dragoni, Giuseppe Fongo, Mario Grasselli, Paolo Marcucci, Marina Marini, Alessio Mariucci, Gabriele Pinca, Roberto Salucci, Gigliola Santarelli, Francesca Vignoli, Camillo Zucchetti.

Candidato sindaco: MARCO COSIMETTI

LEGA Walter Almaviva, Loredana Bianconi,Massimo Bisogno, Vanessa Cannelli, Fosco Ceccarelli, Roberto Falce, Anna Maria Fortini, Mauro Fortini, Luigi Alessandro Mencarelli, Francesco Mignani, Simone Pasqualoni, Jacopo Pastorelli, Loris Ravizzoni, Giovanna Sensi, Elisa Siena, Elisa Venturini

FORZA ITALIA Silvia Bartocci Fontana, Luigi Bastianini. Alessio Bazzoffia, Ivano Bocchini, Marco Carloni, Erminia Casadei, Mirko Casagrande Proietti, Laura Cristofani. Mariateresa Di Muro, Laura Gentili, Gianfranco Mannoia, Manuel Masci, Roberto Passeri, Beatrice Rossi, Sabrina Zanin. Virgilio Varrone

FRATELLI D’ITALIA Stefano Apostolico, Michela Bramini. Federico Calzolari, Daniele Daiani, Daniela Elisei, Antonio Falcinelli, Dalila Daniela Diana Giacchetta, Claudio Iacono, Michele Leonelli, Daniele Martellini, Marco Monacchia, Benedetta Paggi, Massimo Pizziconi, Erika Rossi, Gioia Rubeca, Luisella Schippa

INSIEME COSIMETTI SINDACO Lucio Cannelli, Erika Caputo, Giancarlo Cavallucci, Chiara Comparozzi, Maurizio Dazzini, Emidio Ignazio Fioroni, Davide Frapiccini, Valerio Gasparri, Federica Gasparrini, Valeria Grandis, Laura Menichelli, Marisa Paciotti in Proietti, Ignazio Paolillo, Gianni Scarponi, Laura Tifi. Aldo Tracchegiani

Candidato sindaco: FRANCESCO FASULO

L’AMORE PER ASSISI E FRAZIONI Massimiliano Castellani, Elisa Castellani, Eugenio Bigini, Giuseppina Cirenei, Francesco Lo Cascio, Mariarosaria Cappiello, Alessandro Acciarino, Leonardo Gravina, Paolo Pozzi, Giancarlo Faraglia, Paola Pucciarini.

GIOVANI PER ASSISI E FRAZIONI Gaetano Mollo, Maria Pia Catanzariti, Giovanni Boccacci, Claudia Morettini, Giuseppina Bonifazi, Tea Cracco, Lorenzo De Stefano, Angela Panarisi, Giulia Maiarelli, Mohamed El Manzali, Giuseppina Maria Invernizzi.

MENO TASSE PER ASSISI E FRAZIONI Igor Mariani, Rosanna Martini, Alessandro Li Destri, Maria Morando, Mirco Rosetti, Tiziana Gagliardoni Proietti, Francesca Cotozzolo, Antonella Fortunata Piro, Mario Costa, Annamaria Anastasi, Roberta Fioriti.

LAVORO PER ASSISI E FRAZIONI Roberta Cicchi, Marco Acori, Danilo Lupattelli, Vincenza Pedata, Paolo Patase, Antonio Gaspare D’Alessandro, Danilo Fossi, Michela Brufani, Franco Angelo Rocco, Giancarlo Sorbelli, Giuseppina Generoso.

AMBIENTE PER ASSISI E FRAZIONI Kathleen Ceccarani, Claudio Moccaldo, Maria Vernaleone, Roberto Azzacconi, Azzurra Chiara Serena Corsi, Sabato Panico, Maria Geme, Luigina Brufani, Chiara Bartolucci, Cleonice Bottarlini, Gabriella Sensi, Lorenzo Maria Antonelli.

Candidato sindaco: STEFANIA PROIETTI



ASSISI CIVICA Massimo Paggi, Giorgio Bonamente, Francesco Cavanna, Caterina Costa, Alessandro Gaudenzi, Mirko Lasorsa, Domenica Loporcaro, Giuseppe Lucà (detto Pino), Luisa Manini, Simone Muccino, Alessandro Piobbico, Laura Pizziconi, Elvis Reka, Gabriele Rosati, Giuseppa Tanci (detta Giusy), Simona Zanghì.

ASSISI DOMANI Giuseppe Cardinali, Fabio Berellini, Alfredo Bolletta, Veronica Cavallucci, Scilla Cavanna, Cinzia Falchi, Roberto Falcinelli, Leonardo Franchi, Sonia Gaudenzi, Manlio Lucentini, Gianfranco Maria Martorelli, Marylena Veronica Giuseppina Massini, Carlo Migliosi, Ludovico Piccinonno Torretti, Marco Ranocchia, Paola Tobruch.

MOVIMENTO 5 STELLE Fabrizio Leggio, Adriano Tofi, Isabella Fischi, Adil Zaoin, Fausto Trubbianelli, Gabriella Di Paola, Andrea Mancinelli, Moreno Proietti Gagliardoni, Rosa Piscopo, Arcangelo Vitagliano, Aslan Palombo, Antonella Casagrande, Lorenzo Moretti, Roberto Mazzeo, Franca Niglio in Lunghi.

PARTITO DEMOCRATICO Valter Stoppini, Lanfranco Ballarani, Alberto Capitanucci, Donatella Casciarri, Giovanni Cianetti, Claudia Ciombolini, Francesca Corazzi, Agata Diakoviez, Khadija Habchi, Paolo Lupattelli, Manuel Sabatini, Moreno Sdringola, Cristina Sportolaro, Enrico Turrioni, Benedetta Venarucci, Paola Vitali.

Candidato sindaco: ROBERTO SANNIPOLA

ALTERNATIVA RIFORMISTA Carlo, Mariani, Susanna Bazzurri, Marco Bianchini, Luca Boccardini, Tullia Caporicci, Ubaldo Cappannelli, Amato John De Paulis, Emma Di Filipp, Giada Faina, Negjmije Jacaj, Alberto Magnini, Marco Mandarini, Roberto Mommi, Tiziano Proietti, Fdora Quattrocchi, Letizia Riccobello.

AVIGLIANO UMBRO

Ad Avigliano Conti, che è tuttora Pd, sfida con un lista civica orientata però a destra il suo ex vicesindaco (sostenuto anche da Psi). Sfida fra big: Daniele Marcelli, giovane coordinatore di Fi in corsa con Conti, l’ex assessore regionale Chianella con Pacifici.

Candidato sindaco: LUCIANO CONTI

AVIGLIANO PRIMA DI TUTTO Fernando Contenti, Valentina Frasconi, Marco Gigli, Luca Longhi, Daniele Marcelli, Orietta Marinoni, Roberto Morelli, Jacopo Pelini, Matteo Sciarrini, Augusto Tinella



Candidato sindaco: ROBERTO PACIFICI



PER AVIGLIANO Giuseppe Chianella, Manlio Bertoldi, Ornella Piacenti D’Ubaldi, Luca Secondi, Giulia Bianconi, Sandro Fagiolo, Luigi Passagrilli, Cristiano Franchini, Umbro Selvetti

BETTONA

Centrodestra e centrosinistra divisi, col sindaco uscentre Marcantonini sostenuto da Fi e Lega e Bazzoffia da Fdi. Sul fronte opposto Pd con Bambini, sinistra con Schippa.

Candidato sindaco: LUCIO BAMBINI

CAMBIAMO BETTONA Brizi Silvia, Castellani Alberto, Frizzi Bianca, Giglietti Giancarlo, Maccabei Giacomo, Mattioli Claudia, Mattioli Lorenzo, Santucci Piero, Zurlo Lorena.

Candidato sindaco: VALERIO BAZZOFFIA

BETTONA DA VIVERE Filippo Camilletti, Andrea Castellini, Mauro Ciotti, Candida Dora D’Ambrosio, Alessio Fastellini, Alessandro Ferracci, Aurora Lancetti, Rossella Lispi, Gino Monini, Luca Pastorelli, Monia Signa, Angela Taglioni.



Candidato sindaco: LAMBERTO MARCANTONINI

BETTONA QUADRIFOGLIO Pierluca Ciotti, Gabriele Cruciani, Sergio Eugeni, Mauro Franceschini, Alessandro Gagliardi, Maira Grassi, Celeste Romina Marquez, Franco Massucci, Francesca Migni, Luca Sargenti, Chiara Scardazza, Learco Scardazza.



Candidato sindaco: GIANLUCA SCHIPPA

UNITI PER BETTONA Stefano Frascarelli, Brunella Bura, Sergio Caponi, Azzurra Casagrande Moretti, Massimo Lamponi, Ludovica Massucci, Maria Antonietta Meschini, Luca Ricciarelli, Stefania Sguilla, Giuseppina Stramaccioni, Aliona Jorgevna Verona, Andrea Varone.

BEVAGNA

La sindaca uscente Falsacappa è sostenuta dal Pd, ma il centrosinistra ha subito uno strappo e quindi dovrà vedersela con Mario Lolli, esponente di una area civica ampia dalla quale esce anche la candidata del centro destra unito Torrioni

Candidato sindaco: ANNARITA FALSACAPPA

FALSACAPPA SINDACO (nome della lista da definire) Giordano Antano, Lorenzo Biagetti, Talita Biagetti, Umberto Ernesto Bonetti, Giacomo Bonini Naldini, Luisa Cacciamani, Marco Gasparrini, Lucia Mancini, Silvia Manini, Antonio Giovanni Pirillo, Sabrina Priori, Andrea Stortini..

Candidato sindaco: ELISA FIORONI TORRIONI

FIORONI TORRIONI SINDACO (nome lista da definire) Massimo Dario Luca Bartolini, Elisa Battistelli, Virginia Biribao, Michelangelo Donati, Michela Landi, Stefania Moriconi, Emanuela Nardi, Massimiliano Pescetelli, Alfredo Properzi, Fabrizio Ricci, Renzo Tasselli, Maurizio Trottini

Candidato sindaco: MARIO LOLLI

SIAMO BEVAGNA Girolamo detto “Momo” Barbini, Giovanni Borsini, Lorenzo Degli Esposti, Katiuscia Di Arcangelo, Erika Molari, Andrea Nardeschi, Angelo Palini, Oriana Petrini, Mirco Ronci, Azzurra Santini, Tiziana Saveri e Federica Stefanetti.

CASTELGIORGIO

Garbini, sindaco uscente in quota FdI, si ricandida e sfida Batella, il civico scelto dal centro sinistra

Candidato sindaco: VINCENZO BATELLA

CASTELLO CAMBIA Alessandro Basili, Tonino Cardinali, Simone Cinque, Raffaele Fiani, Chiara Germani, Cristina Leoni, Claudio Serafinelli, Claudio Tarmati, Marco Taschini, Carlo Zanoni



Candidato sindaco: ANDREA GARBINI





CASTELLO CAMBIA Antonello Marceddu, Simone Plutoni, Fabrizio Silvi, Minimo Ronchini, Paola Carraro, Tiziano Briscia, Alessandro Iachini, Sauro Santinami, Roberto Pelliccia

CITTA’ DI CASTELLO

A Castello spaccatura su tutto con il centro destra diviso fra Lignani Marchesani e il leghista Marinelli, sponsorizzato dall’onorevole Marchetti: resa dei conti in vista se dovesse perdere il duello interno. A sinistra l’ex vicesindaco Bassini incassa la fiducia di due fuori usciti dal Psi: Luigi Bartolini e Filippo Schiattelli

Candidato sindaco: LUCIANA BASSINI

CASTELLO CAMBIA Roberto Colombo, Vincenzo Bucci, Emanuela Arcaleni, Enrico Belardinelli, Paolo Bianchini, Errica Bianconi, Fanetta Cardinali detta Fanette, Sonia Cecci, Elisa Chierici, Alberto Ciampelli, Nicolò Consigli, Anna Cumbo, Lucia Fiorucci, Francesco Fulvi, Caterina Magliocchetti, Roberto Marcucci, Lorenzo Martini, Niccolò Neri, Enrico Paci, Gabriella Piaggesi, Chiara Riccitelli, Stefano Tacchini, Alessandra Valeri, Luisa Vitale.

CIVICI X CITTA’ DI CASTELLO Massimo Dottorini, Lorenzo Anania, Donato Biccheri, Sandro Bonelli, Gregorio Chiarioni, Ida Ciribilli, Marinella Del Sere, Rina Guerri, Salvatore Liccardi, Leonardo Mazzanti, Monica Pecorelli, Victorita Pricop, Luca Procelli, Nicola Rossini, Roberta Selvi, Enrica Sonagli.

MOVIMENTO 5 STELLE Anna del Buono d’Ondes, Stefano Picchi, Eleonora Stacchetti, Anna Roberta Fois, Mauro Invidia, Selma Aurora Carrera, Flora Benvenuti, Sara Abdellaoui, Madia Elvira Alò, Lanfranco Sarti, Nikita Ciocchetti, Paolo Colagiovanni, Alessandra Rossi, Alice Bacci, Matteo Cardinali, Federica Luchetti, Stefania Granci, Aurore Perone.

SINISTRA CIVICA PROGRESSISTA Christian Biagini, Giancarlo Martinelli, Fabrizio Bartolini, Marcella Bartolomei, Francesco Benedetti, Serena Bianchini, Matteo Biocchini, Elisa Celicchi, Vittorina Coppi, Federico Cucchiarini, Roberto Gaggioli, Giordano Giorgi, Francesca Grilli, Matteo Guerri, Antonella La Rocca, Giancarlo Mancini Alunno, Federico Margutti, Franco Mercatini, Matteo Mignolini, Sandro Radicati, Andrea Radicchi, Donatella Sponticchia, Dafne Testi, Anna Maria Zangarelli.

UNIONE CIVICA TIFERNO Filippo Schiattelli, Luisella Alberti, Sibilla Alunni, Luigi Bartolini detto Trivello, Alessandro Cavargini, Antonio Coletti, Francesca Conti, Massimo Cortesi, Barbara Cucchiarini Baldicchi, Lazzaro Gaudenzi Fiorucci detto Lilo, Caterina Giallini, Ascanio Graziotti, Marco Lanari, Andrea Mambrini, Niccolò Dimitri Massetti, Chiara Mearelli, Matteo Meozzi, Carla Orbi, Marcello Rigucci, Matteo Riponi, Alessio Robellini, Carlo Rossi, Michela Traversini, Fjorina Xhaferi detta Fiorina.



Candidato sindaco: ANDREA LIGNANI MARCHESANI

CIVICA LIBERI TUTTI Carlo Reali, Giada Angeloni, Luca Aureli, Sara Camilletti, Rita Carchedi, Marco Cerrini, Omar Chiatti, Andrea Chierici, Elena Cursi, Rita Cuccarini, Massimo detto Martello Fedeli, Isabella Franchi, Chiara Lausi, Stefano Manfucci, Paolo Paladino, Dimitri Parlani, Diego Pincaroni, Luca Pogliani, Valeria Ripi, Fabrizio Rossi, Francesca Santucci, Naralia Borisovna Sokolova, Alessio Piccioloni, Michele Tavanti.

FORZA ITALIA Cesare Sassolini, Bibiana Berti, Alessandra Caldari, Ugo Caselli, Caterina Domenichini, Ornella Dominici, Beatrice Ercoli, Sonia Fanucci, Luca Ghigi, Nicola Giorgi, Stefania Lanciotti, Francesco Marconi, Bruno Martinelli, Stefano Meozzi, Daniel Merlino, Francesca Polidori, Simona Santi, Cristiana detta Valentina Sellini, Moira Lena Tassi, Renzo Tettamanti, Clara Vincenti, Enrico Volpi, Elena Zadkova.

FRATELLI D’ITALIA Michele Alberino, Riccardo Baccarini, Laura Barulli, Maria Elisa Bernardini, Sandro Busatti, Emanuele Carini, Otello Celia, Pier Luigi Coppini, Silvia Fiorucci, Annalisa Lelli, Riccardo Leveque, Marzia Mariangeli, Augusto Mariotti, Elisa Martinelli, Alessandra Massetti, Camillo Massetti, Giorgio Montedori, Benedetta Paolieri, Nico Perugini, Francesco Algeri Rignanese, Lucilia Romanetti, Elda Rossi, Daniele Russo, Gianluca Tosti.

Candidato sindaco: ROBERTO MARINELLI

AUTONOMI E PARTITE IVA Augusto Dini, Maria Rosa Basco, Giacomo Brunetti, Patrizia Caidominici, Andrea Capanni, Mattia Capanni, Francesca Capoccia, Michela Cardinali, Elvia Dolfi, Alessio Ferranti, Federico Fiorucci, Giuliana Palazzuoli, Silvia Piconi, Laura Romiti, Raffaella Sacconi, Vallì Tarzarioli.

LEGA Giorgio Baglioni, Lorenzo Anderini, Daniela Brodi, Alessia Brunellini, Mauro Bucci, Alessio Campriani, Michele Checconi, Cristian Chitarrai, Brunella Fiorucci, Giulia Ghigi, Alessio Giuliani, Silvia Giuliani, Marco Grosso, Simone Lambruschi, Valerio Mancini, Donato Mazzorana, Chiara Parlani, Roberto Prosperi, Manuela Puletti, Loredana Radicchi, Maurizio Rapaioli, Francesco Smacchia, Mattia Stagi, Michele Volpi.

MARINELLI SINDACO Federico Agostinelli, Federico Benedetti, Marta Briganti, Chiara Caldari, Tommaso Campagni, Fabio Cerbella, Veronica Citti, Gabriele Crocioni, Veronica Cuzzolin, Roberta Giorni, Simona Governatori, Elena Gragnoli, Elena Guerri, Nicoletta Landi, Alessio Leonardi, Massimo Mariangeli, Alessio Marini, Tommaso Mariucci, Silvia Norgiolini, Federico Panizzi, Errico Paradisi, Alessandro Pentiricci, Lucia Petricci, Simonetta Valentini.



Candidato sindaco: LUCA SECONDI

LA SINISTRA PER CASTELLO Samantha Pescari, Mauro Alcherigi, Alessandro Alunno, Mauro Antonelli, Paolo Bellucci, Davide Benedetti, Luana Bettacchini, Beatrice Borrani, Riccardo Camilloni, Marco Canosci, Paolo Capacci, Silvia Capanni, Mattia Caselli, Patrizia Ceccarelli, Federico Del Bene, Romina Duchi, Sandro Graziotti detto Ciaccio, Martina Nisi, Cecilia Paganelli, Francesco Paolo Nocenti detto Baracca, Simona Pettinari, Roberto Riuzzi detto Riu, Gianluca Severini, Ornella Maria Sticchi.

LUCA SECONDI SINDACO Claudio Bastianoni, Fabio Bellucci, Michela Botteghi, Marco Calderini, Cinzia Cenni, Enrico Chiaramello, Alessia Ferri, Luciana Freddi, Elena Genovesi, Giulia Gragnoli, Andrea Graziotti, Vittorio Massetti, Laura Mazzei, Claudia Mori, Anna Maria Nardi, Patrizia Petruzzi, Alice Polchi, Andrea Procelli, Rosanna Sabba, Claudio Serafini, Luca Tognelli detto Dj Nos, Cristiano Torrini, Laura Trombi, Monica Zangarelli.

PARTITO DEMOCRATICO Gaja Bonanno, Alessio Tibulli, Nicola Bastianucci, Matteo Massetti, Arianna Rossi, Letizia Guerri, Monica Milli, Gionata Gatticchi, Federico Bevignani, Sara Guglielmi, Chiara Burzigotti, Silvia Giannini, Monia Paradis, Marcello Gnoni, Alessandra Fiorini, Rodolfo Braccalenti, Roberto Brunelli, Massimo Minciotti, Maria Grazia Giorgi, Giovanni Giogli. Domenico Duranti, Mauro Mariangeli, Luca Baldelli, Anna Migliorati

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO Luciano Bacchetta, Sabrina Balducci, Enrico Benedetti, Paolo Bettacchioli, Elisa Boncompagni, Benedetta Calagreti, Riccardo Carletti, Rita Chiarini in Goretti, Federico Del Gaia, Fabrizio Duca detto Fez, Federico Fiorucci, Luigi Gennari, Loriana Grasselli, Gianfranco Gustinelli, Paolo Mancini, Tommaso Massimilla, Marco Mearelli, Francesca Morbidelli, Francesca Nardi, Sara Papa, Danilo Passeri, Marco Pettinari, Daniele Surano, Ugo Mauro Tanzi.

MONTECASTRILLI

A Montecastrilli, con Angelucci che non può ricandidarsi tocca alla vicesindaca Benedetta Baiocco (Pd) contro l’ex assessore fuoriuscito Riccardo Aquilini, ora a capo di una lista civica trasversale e Carlo Mancini, ex Pd ora però vicino agli esponenti di centrodestra liberale.

Candidato sindaco: RICCARDO AQUILINI (ex assessore)

CIVICAMENTE PER MONTECASTRILLI Valentina Armadori, Rita Busecchini, Maurizio Carpinelli, Marta Chianella, Ferdinando Cimmino, Paola Fiordineve, Daniele Marchetti, Monica Petronio, Daniele Ricci, Stefano Romani, Giorgia Tamburini, Claudio Venturi



Candidato sindaco: BENEDETTA BAIOCCO (vicesindaco uscente, Pd)

MONTECASTRILLI DOMANI Franco Santucci, Riccardo Miccadei, Cristina Bragantini, Roberta Brizi, Francesco Riccardi, Elisabetta Langellotti, David Scappiti, Claudia Sensini, Massimiliano Curti, Stefania Forte, David Cannata, Francesca Arca



Candidato sindaco: CARLO MANCINI

INSIEME PER CAMBIARE- CARLO MANCINI SINDACO Alessandro Sperandei, Alessio Antonelli, Benedetta Parisse, Caterina Isidori, Elena Frasconi, Emanuele Capradossi, Franco Nardoni, Marco Paragnani, Sandro Morozzi, Simona Santini, Stefania Lucarelli, Valerio Pasero

NOCERA UMBRA

Lista nono solo di centrodestra ma trasversale per l’onorevole Caparvi, vicesindaco uscente, mentre a sinistra i sostenitori di Ugo Sorbelli (Pd, M5S, Sinistra civica e Articolo 1) che è uscito di scena dovrebbero – condizionale d’obbligo convergere sul medico in pensione Montironi (Italia Viva e alcuni pezzi di Pd).

Candidato sindaco: VIRGINIO CAPARVI

FUTURA NOCERA Alberto Scattolini, Alberto Armillei, Maria Berardi, Michela Biagioni, Elisa Cacciamani, Matteo Capasso, Giuseppe Cioli, Tonino Frate, Elisabetta Fratini, Vincenzo Pierantoni, Paolo Rocconi, Mauro Sabatini.

Candidato sindaco: MASSIMO MONTIRONI

SCEGLIAMO NOCERA Osvaldo Angeletti, Riccardo Armillei, Stefano Beni, Alberto Cesca, Roberta Cucchiarini, Lara Moretti, Monica Muzzi, Francesco Passeri, Marianna Parroccini, Danilo Nati, Moreno Sollevanti, Roberta Zurla.

OTRICOLI

Liberati, sindaco uscente di centro destra sfida Luca Papi, centrosinistra

Candidato sindaco: ANTONIO LIBERATI

CERTEZZA E FUTURO Gianni Cifoletti, Giorgio Fontana, Francesca Lazzarini, Donatella Leonelli, Eligio Marazza, Daniele Montini, Maurizio Moschella, Andrea Pagliaro, Martina Pampaglini, Chiara Pesca



Candidato sindaco: LUCA PAPI

NUOVA OTRICOLI Giorgia Bacocco, Fabrizio Beccaccioli, Flavio Costanzi, Luca Fabbri, Lorena Filipponi, Veronica Forti, Maura Manili, Matteo Masini, Gianni Pierdonati, Luisiana Stinchelli

PARRANO

Valentino Filippetti, sindaco uscente di centrosinistra sfida Carlo Ceci, esponente di FdI al timone di una civica di centrodestra

Candidato sindaco: VALENTINO FILIPPETTI

PARRANO BENE COMUNE Vittoria Buratta, Leonardo Marcacci, Filippo Mechelli, Andrea Morcellini, Fabiola Moretti, Franco Rossi, Sistina Sabellico, Lorenzo Sterpa, Isabella Tedeschini, Marco Trippella



Candidato sindaco: CARLO CECI



NOI NO Antonella Alunni Pistoli, Manuela Beltrame, Massimiliano Esposito, Paolo Guerrini, Antonella Mattei, Simonetta Monachini, Andrea Nunzi, Mattia Saltimbanco, Francesco Tiberi

SPOLETO

Sette candidati sotto la Rocca Albornoz con Stefano Lisci del Pd che ha fatto un passo indietro per sostenere Andrea Sisti del Civici X. Beatrice Montioni, forzista ha deciso di non candidarsi e nella coalizione la candidata è Maria Elena Bececco. Spoleto Si di Maurizio Hanke avrebbe dovuto essere con quest’ultima, ma alla fine sosterrà Cintioli, espulso dal Pd insieme a Rinascere, la lista in cui si sono riuniti i massimi rappresentanti dell’area bocciana. C’è poi Sergio Grifoni, uomo dell’associazionismo a Spoleto. In corsa anche Catanossi e Murro. Fra i candidati, con Obiettivo Comune c’è Erica Braidich, ex Grande Fratello.Ballottaggio sicuro e poi ci sarà da divertirsi perchè niente è scontato.

Candidato sindaco: MARIA ELENA BECECCO

FORZA ITALIA Giorgio Mulé, Paola Aglini, Cristian Cagnoni, Carla Caselli, Sandro Cretoni, Orietta De Angelis, Maria Teresa De Rosa, Enrico Donnola, Domenico Fiori, Manuele Fiori, Francesco Flavoni, Iris Fortunati, Tiziano Livori, Silvia Lorenti, Pasquale Marchese, Beatrice Montioni, Giuseppe Orlando, Gabriela Pallucco, Rita Politangeli, Debora Pompili, Mirco Saccaperni, Giorgia Scarabottini, Francesca Settimi e Filippo Ugolini.

SPOLETO FUTURA Rumi Bisogni, Filippo Ceccaroni, Giafrancesco Cecera, Annarita Ciucarilli, Maria Letizia Clarici, Andrea Duranti, Giampaolo Fagotto Fiorentini, Massimo Fracassi, Chiara Giacometti, Lorenzo Giustini, Maria Grazia Magrini, Alessia Mancini, Stefano Mariani, Debora Mattioli, David Militoni, Dino Muhic, Enzo Nardi, Valentina Orlando, Debora Proietti Pesci, Catia Santini, Annalisa Tortora, Roberto Ranucci, Lidia Trabalza, Maria Rita Zengoni

Candidato sindaco: DIEGO CATANOSSI

DIEGO CATANOSSI Marta De Angelis, Stefano Francesco Andrea Alleva, Giulio Barzacca, Francesco Bonanno, Monia Bosi, Marco De Angelis, Roberto Fabiani, Nicolò Filippetti, Silvia Fioretti, Patrizia Frascarelli, Carlo Gaggi, Silvia Maria Garbini, Stefano Giannetti, Diletta Masetti, Cinzia Mattarocci, Irene Maturi, Luciano Natalizi, Martina Natalizi, Giorgio Pallucco, Fabio Proietti, Giselda Roncetti, Beatrice Ronchi, Luca Santi e Luana Zangarelli.

Candidato sindaco: GIANCARLO CINTIOLI

DIFENDIAMO SPOLETO Laura Zampa, Michael Surace, Aurelia Conti, Giovanni detto Gianni Bartolini, Alberto Calabresi, Anna Laura Caldarelli, Michele Cuozzo, Claudio De Rosa, Luana Fagioli Latini, Mirko Moretti, Luca Pannaccio, Edmondo Parmigiani, Lucia Pascale, Filippo Ricci, Silvia Sinigaglia, Luigi Turchi, Giancarlo Valentini, Gigliola Bocchini, Michela Vita Bellino

INSIEME PER SPOLETO Nadia Alga, Massimo Alimenti, Arianna Bartoloni, Aldo Calvani, Salvatore Cesarini, Simona De Angelis, Valentina Del Frate, Luciana Di Marco, Carlo Fiove Fantozzi, Giuseppe Galli detto Pino, Oriana Gasperini, Anna Loretoni in Ciana, Alberto Massarini, Manuela Materazzo, Massimo Mazzocchi, Alberto Minci, Paolo Orazi, Alberto Ortolani, Catia Passeri, Yasunarys Perez, Paolo Piccioni, Antonella Piernera, Davide Placidi, Gregorio Pompili.

RINASCERE PER CINTIOLI SINDACO : Alberto Alessi, Pamela Anderlini, Pietro Badiali, Giacomo Copponi, Franco Di Marco, Santino Fortunati, Onelio Gasperini, Hichem H’Faied, Maria Margherita Lezi, Daniele Lipparelli, Nina Luca, Cristina Marchionni, Paolo Martellini, Michela Mischianti, Serena Moccoli, Alessandro Pagliarola, Rita Pagliarulo, Fabio Proietti, Marco Proietti Neri, Stefania Puggini, Riccardo Scarponi Ciani, Vincenzo Stompanato, Elio Virgili, Gianfranco Zuccari.

SPOLETO SI Maurizio Hanke, Francesco Argentati, Gabriella Bocci, Fiamma Maria Brunetti, Alessandra Caldarelli, Alessandro Ciamarra, Giampiero Cintio, Emanuela Crispini, Gianluca Filippucci, Giovanna Galdini, Filippo Gianfondati, Benvenuto Gini, Tommaso Ingrao, Maria Paola Lattugoni, Cristina Mascelloni, Salvatore Peluso, Altero Ranucci, Mirella Scorsolini, Renzo Speranza, Valter Solfaroli, Tanino Spampinato, Giuseppina Tortori, Lindita Ura

Candidato sindaco: SERGIO GRIFONI

ALLEANZA CIVICA Gianmarco Profili, Roberto Settimi, Ilaria Frascarelli, Simone Arcaleni, Anna Rita Bocchini, Romina Caporicci, Walter Cieri, Emanuela Conti, Endrio Del Frate, Maria Rita Dell’Anno, Alessandra Dottarelli, Matteo Filippi, Francesco Macrì, Alessandra Marchesini, Umberto Mazzoli, Nerio Nativi, Alessandro Rossi, Donatella Santirosi, Edoardo Santoni, Livio Scatena, Gianpaolo Sensini, Giada Silvani, Alberto Simoneschi, Luigi Trollini.

FRATELLI D’ITALIA Stefano Polinori, Marika Aielli, Federico Baronci, Carla Bergantini, Barbara Bonfante, Cristina Bonucci, Alessandro Campana, Renato Canessa, Gabriele Celesti, Maria Giulia Cenci, Alessandro Cretoni, Fabio D’Atanasio, Silvia Del Frate, Antonio Di Cintio, Daniele Galli, Emanuele Laureti, Giancarlo Micheli, Silvia Sofia Pettinari, Chiara Sabbatini, Paola Vittoria Santirosi, Maria Chiara Sordini, Alessia Tilena, Chiara Tagliavento, Andrea Alessandro Verdiani.

OBETTIVO COMUNE Francesco Bachilli, Roberto Bastianelli, Sara Baviglia, Giorgio Bernacchia, Erika Braidich, Maria Catenzani, Michela Ceccarelli, Maurizio Cencini, Giampaolo Cittadoni, Aliero Dominici, Gianni Fernetti, Roberta Gregori, Fernando Leonardi, Enrico Pettinari, Aleandro Piccioni, Barbara Proietti, Maria Luisi Quarsiti, Roberto Rossi, Nando Scarpelli, Paola Scimiterna, Leonello Spitella, Pietro Testaguzza, Marcello Titta, Corrado Zualdi.

Candidato sindaco: PAOLO IMBRIANI

CAMBIAMO Andrea Antimiani, Andrea Antonelli, Candida Bartoli, Milena Bencivenni, Wolfgang Bernelli, Giuseppe Calabresi, Sergio Caporicci, Antonio Celucco, Francesca Costanzo, Romina Crispoldi, Paola Curti, Cristian Dell’Aira, Luca Filipponi, Donatella Lopez, Cesare Loretoni, Eliana Marchesini, Nicola Mastoro, Federica Morelli, Fabio Mosciatti, Filippo Piccioni, Stefano Proietti, Alessio Quinti, Massimo Scerna, Stefania Zerino.

LEGA Andrea Antimiani, Andrea Antonelli, Candida Bartoli, Milena Bencivenni, Wolfgang Bernelli, Giuseppe Calabresi, Sergio Caporicci, Antonio Celucco, Francesca Costanzo, Romina Crispoldi, Paola Curti, Cristian Dell’Aira, Luca Filipponi, Donatella Lopez, Cesare Loretoni, Eliana Marchesini, Nicola Mastoro, Federica Morelli, Fabio Mosciatti, Filippo Piccioni, Stefano Proietti, Alessio Quinti, Massimo Scerna, Stefania Zerino.

SPOLETO NEL CUORE Andrea Antimiani, Andrea Antonelli, Candida Bartoli, Milena Bencivenni, Wolfgang Bernelli, Giuseppe Calabresi, Sergio Caporicci, Antonio Celucco, Francesca Costanzo, Romina Crispoldi, Paola Curti, Cristian Dell’Aira, Luca Filipponi, Donatella Lopez, Cesare Loretoni, Eliana Marchesini, Nicola Mastoro, Federica Morelli, Fabio Mosciatti, Filippo Piccioni, Stefano Proietti, Alessio Quinti, Massimo Scerna, Stefania Zerino.

Candidato sindaco: ROSARIO MURRO

POPOLO DELLA FAMIGLIA Alessandra Di Filippo, Salvatore Di Filippo, Maria Grazia Di Giacomo, Rosanna Di Nocera, Diego Esposito, Alessio Fabrizi, Giorgio Foganelli, Caterina Lo Jacono, Simona Mari, Anna Rita Mariani, Massimiliano Neri, Sara Reho, Farida Santegici, Giampaolo Santeramo, Marco Sciamanna, Michela Zamponi

Candidato sindaco: ANDREA SISTI

CIVICI X Giovanni Maria Angelini Paroli detto Paroli, Manuela Albertella, Enzo Alleori, Paolo Angelis, Giovanni Lodovico Angelini Rota, Alessandro Benedetti, Silvia Castellani, Giulio Cesare De Santis, Francesca Ferracci, Daniele Filippi, Donatella Loretoni, Andrea Luzzi, Fausto Marci, Francesca Maso, Ezio Mattioli, Nino Montanari, Filippo Montani Fargna, Sara Moriconi, Anna Muscardin, Luigi Giuseppe Profili, Claudio Ragni, Simone Spera e Michele Tizi.

ELEGGI SPOLETO Angelo Gelmetti, Adolfo Luigi detto Duccio Alberti, Vanna Arzuffi, Paolo Capocci, Loredana Cascini, Stefania De Persio, Francesca De Santis, Giancarlo Di Marco, Egisto Fede, Rosella Fu Pasquale Montefalchesi, Mirko Galardini, Auriel Ghita, Maria Rosa Lucidi, Lorenzo Mariani, Dorel Viorel Paduraru, Nadia Pergolari, Letizia Pesci, Fabio Pinchi, Marzia Polizzotto, Katia Pulcini, Marco Rosati, Gianluca Stringari, Valerio Taboriti e Stefano Zucchi.

MOVIMENTO 5 STELLE Agnese Protasi, Samuele Bonanni, Francesco Capaldini, Maura Ciavatta, Cesare De Rosa, Marco Fortunati, Lucrezia Gentili, Nicoletta Loreti, Domenico Oronzo Lorizzo, Marinella Marinelli, Giacomo Mollaioli, Enrico Morganti, Lorenzo Orazi, Jessica Patrizi, Alessandra Poli Sandri, Giulia Rossi, Michele Rutigliano, Anna Sebasta.

ORA SPOLETO Luigina Renzi, Alberto Maria Adriani, Anna Rita Antonelli, Silvia Cantù, Maura Coltorti, Elisabetta Conocchia, Roberto D’Orsi, Sandro Fiorelli, Pier Domenico Gervasi, Manuela Grifoni, Matteo Papini, Elisabetta Proietti, Manfredo Proietti, Moreno Orazi, Rolando Ramaccini, Roberto Rapastella, Silvia Risoldi, Adele Sammarco, Bruno Toniolatti, Tilde Fabi, Alessandro Muzi.