Pari del Bari a Palermo: la Ternana è campione d’inverno in anticipo e senza giocare

La Ternana è campione d’inverno del girone C di serie C con due giornate di anticipo e senza giocare. I rossoverdi infatti non hanno disputato il turno infrasettimanale che chiude l’anno solare in quanto da calendario avrebbero dovuto scendere a Trapani, ma la formazione siciliana è stata esclusa dal campionato per aver saltato le prime due partite. Così oggi è stata spettatrice interessata del turno ed alla fine può festeggiare.

I fari erano puntati sul Renzo Barbera di Palermo dove i rosanero di Boscaglia erano impegnati nel big match col Bari secondo in classifica: per i galletti era fondamentale vincere per accorciare il distacco dai rossoverdi, + 7 prima del match. Ma la partita si è conclusa sull’1-1. Dopo il vantaggio barese al 45′ con D’Ursi, i rosanero sono riusciti a pareggiare grazie ad un gol di Lucca all’88’, consentendo così alle Fere di rimanere a +6 sulla squadra di Auteri.

Un risultato che visto lo scontro diretto favorevole ai rossoverdi, vittoriosi per 3-1 al San Nicola, consente alla formazione di Cristiano Lucarelli di festeggiare il titolo di Campione d’Inverno con due giornate di anticipo. Il 10 gennaio, data della ripresa del campionato dopo le feste, mancheranno infatti solo due giornate alla fine del girone di andata e quindi la Ternana potrebbe essere al massimo agganciata dal Bari, ma si gioverebbe in ogni caso del successo nello scontro diretto.

Foto Mirimao/Ternana Calcio