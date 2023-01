Parco dei Sibillini, investiti tre lupi e ne muoiono due: uno ferito gravemente

Animali simbolo

“È una notizia triste – afferma il presidente del Parco, Andrea Spaterna – perché la morte di animali selvatici, ed in particolare di animali simbolo per il Parco come lo sono i lupi, ci colpisce. Tuttavia questo episodio, l’ennesimo di una lunga serie che riguarda ovviamente non solo i lupi ma tanti altri animali, deve indurci ad un comportamento nella guida particolarmente attento, soprattutto quando ci si muove in area Parco. Dovremmo limitare la velocità e prestare attenzione, perché gli attraversamenti imprevisti sono sempre possibili: non possiamo chiedere agli animali di rispettare il Codice della Strada, dobbiamo essere noi, in primis per salvaguardare la nostra incolumità e per tutelare la fauna dell’area protetta, a tenere una condotta responsabile”.