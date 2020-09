Papa Francesco torna in visita privata ad Assisi: firmerà l’enciclica ‘Fratelli tutti’

ASSISI – Papa Francesco si recherà in forma privata ad Assisi il prossimo 3 ottobre per firmare la sua nuova enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale. L’annuncio è della Sala Stampa della Santa Sede. Il Sommo Pontefice arriverà alle 15 al Sacro Convento, dove celebrerà la Messa presso la Tomba di San Francesco, e al termine firmerà l’enciclica. Subito dopo, rientrerà in Vaticano

La notizia era stata anticipato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento.Il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, da parte sua ha dichiarato: «E’ con grande gioia e nella preghiera che accogliamo e attendiamo la visita privata di papa Francesco. Una tappa che evidenzierà l’importanza e la necessità della fraternità”.

Questa sarà la terza enciclica del pontificato dopo la Lumen fidei del 29 giugno 2013 e la Laudato si’ del 24 maggio 2015, e con ogni probabilità porterà la data del 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco.

Anche l’arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, attende con “commozione e gratitudine”,come si legge in un comunicato, l’arrivo del Santo Padre: “Mentre il mondo soffre una pandemia che mette tanti popoli in difficoltà, e ci fa sentire fratelli nel dolore, non possiamo non sentire il bisogno di diventare soprattutto fratelli nell’amore”, scrive monsignor Sorrentino, che parla della “fraternità cosmica” di San Francesco. “Questo gesto di Papa Francesco – conclude il presule – ci dà nuovo coraggio e forza per ‘ripartire’ nel nome della fraternità che tutti ci unisce”