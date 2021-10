Papa Francesco torna ad Assisi per la Giornata dei poveri

ASSISI – Papa Francesco tornerà ad Assisi il 12 novembre. La visita sarebbe legata agli eventi per la Giornata mondiale dei poveri. A far trapelare la notizia, al momento non comunicata ufficialmente dal Vaticano, è stata l’associazione francese ‘Fratello’, coinvolta nell’organizzazione. Sarebbero impegnate per questa visita anche diverse altre associazioni che si occupano quotidianamente della cura dei poveri. Nella cittadina in provincia di Perugia ci sono da giorni sopralluoghi da parte di personale del Vaticano. Sarebbe la quinta volta di Papa Francesco ad Assisi, dopo la visita del 4 ottobre 2013, quella del 4 agosto 2016, quella del 20 settembre dello stesso anno per la Giornata di preghiera e infine del 3 ottobre 2020, in forma privata a causa dell’emergenza Covid, per la la firma della sua enciclica “Fratelli tutti”.