Papa Francesco oggi ad Assisi: “Vedere Gesù nei poveri per non vivere poveramente”

ASSISI – Nuova visita di Papa Francesco ad Assisi., la quinta dall’inizio del suo Pontificato. Stamattina incontrerà 500 poveri da tutta Europa in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Santo Padre giungerà ad Assisi alle ore 9. Ad accoglierlo sul Sagrato della Basilica, oltre alle Autorità, che gli rivolgeranno un saluto, saranno i poveri stessi che formeranno un “abbraccio” ideale a dare il benvenuto al Papa.

Sarà un gesto di fratellanza ma anche di gratitudine per l’attenzione che il pontefice ha voluto accendere con l’istituzione della giornata mondiale per le povertà del 15 novembre, attraverso la quale ha chiesto ascolto al loro grido, alle loro necessità e sofferenze: “Se non vogliamo vivere poveramente, chiediamo la grazia di vedere Gesù nei poveri, di servire Gesù nei poveri”, ha scritto il Pontefice su twitter.

Mantello e bastone

Verranno consegnati simbolicamente a Papa Francesco da alcuni poveri il mantello e il bastone del Pellegrino, a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco, per ascoltare la sua parola. A seguire ci sarà la testimonianza di sei poveri (due francesi, un polacco, uno spagnolo, due italiani) e la risposta del Santo Padre. Subito dopo, un momento di pausa per offrire un ristoro ai poveri. Al rientro in Basilica ci sarà un momento di preghiera col Santo Padre e poi sarà distribuito il suo dono ai poveri, prima dei saluti. Subito dopo, il Papa rientrerà in elicottero in Vaticano mentre i poveri saranno ospitati per il pranzo dal Vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino.

Il Vescovo di Assisi

“Papa Francesco viene ad Assisi tra i poveri per mostrarci il Vangelo messo pratica”: a dirlo è monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. “Un grande e coinvolgente gesto di fraternità”, ha spiegato il presule. “Il Vangelo – ha detto monsignor Sorrentino – è la stella

polare per quanti credono in Gesù ma anche una grande risorsa per l’intera umanità. Ci indica la strada da imboccare, specie in un momento come questo che ci vede tanto provati, con tante cose che devono ripartire e in cui occorre mettere in ordine. Mi riferisco in particolare ad ambiente, equità e giustizia sociale”.

Per il vescovo di Assisi la povertà “ha tante facce”. “Non c’ è solo – ha aggiunto – economica e sociale ma esiste anche quella delle tante fragilità. Non bisogna mai girarsi dall’ altra parte. Il pranzo con i poveri nella giornata loro dedicata rappresenta un gesto simbolico ma è necessaria una scelta di vita quotidiana e diffusa. Oltre la cura alle singole persone, occorre una “carità politica” che ci faccia affrontare i problemi strutturali della povertà. Sono temi che non stanno ai margini della fede, ma al cuore del Vangelo. E’ Gesù stesso che si è in qualche modo ‘ identificato’ con i poveri: ‘ Ero affamato e mi avete dato da mangiare…’ “. “Papa Francesco viene a ricordarcelo”.