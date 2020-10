Pantalla Covid-hospital, i sindaci del Medio Tevere a Tesei: “Dica quali servizi proseguono”

TODI – Una lettera aperta scritta dagli otto sindaci della Media Valle del Tevere è stata consegnata alla segreteria della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei impegnata in una seduta straordinaria della Giunta.

Presenti una delegazione rappresentata dai sindaci di Marsciano, San Venanzo, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.

Questi con la lettera hanno voluto “evidenziare che la condotta degli organi regionali sta innegabilmente penalizzando l’ospedale della Media Valle del Tevere e i cittadini del territorio di riferimento in quanto lo stesso è stato considerato fin da subito alla stregua di un Covid hotel”.

“Vista la celerità nell’utilizzo della struttura ancora prima della sua formale individuazione – hanno aggiunto – avremmo auspicato altrettanta rapidità nella definizione e determinazione delle attività sanitarie che possono ancora sussistere e restano garantite nella struttura ospedaliera, stante la reale necessità di impiegare parte del personale per la necessaria assistenza ai malati Covid. Ci saremmo aspettati inoltre che, oltre alla generica dizione contenuta nell’ordinanza presidenziale, circa il ripristino della struttura ex ante, al termine della emergenza sanitaria, per l’ospedale della Media Valle del Tevere, si fossero presi precisi impegni circa il rafforzamento e potenziamento della stessa struttura ospedaliera”.

I sindaci chiedono alla presidente e alla Giunta regionale di “definire con precisione i servizi sanitari che in questa fase possono continuare ad essere garantiti indicando altresì le modalità di erogazione e di gestione; formalizzare impegni precisi per il potenziamento e il rafforzamento della struttura in termini di servizi assicurati, di personale e di strumentazione, una volta terminata questa fase emergenziale e ripristinare le postazioni 118 di Marsciano e Todi