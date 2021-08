Pannello per promuovere l’Umbria all’ingresso dell’aeroporto di Perugia

PERUGIA – Un pannello di circa quaranta metri di lunghezza per due di altezza è stato posto accanto alla viabilità di uscita davanti al terminal dell’aeroporto di Perugia. La struttura è stata commissionata dalla Sase, la società che gestisce lo scalo, e realizzata da “l’Artetica”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso l’arte.

La stessa Sase sottolinea che si tratta del primo intervento volto a riqualificare uno dei muri che si trova all’interno dell’area aeroportuale, che attraverso decorazioni realizzate da due writer perugini presenta ora ai passeggeri dello scalo alcune delle bellezze del territorio. Nel dettaglio, le lettere della grande scritta “Umbria” sono state decorate con un omaggio ad alcuni dei simboli della regione come la piana di Castelluccio, la cascata delle Marmore, Umbria Jazz, Assisi, Perugia ed Orvieto.

Oltre all’Umbria – è detto in una nota della Sase -, il volo ed il viaggio saranno altri temi oggetto dei futuri progetti decorativi che verranno realizzati nei prossimi mesi.

Intanto all’aeroporto di Perugia è atterrato nei giorni scorsi anche il nuovissimo 737-8200 della flotta Ryanair, caratterizzato per il 4