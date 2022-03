PERUGIA – Momenti di terrore per l’assalto di una banda di rapinatori a mano armata, martedì all’ufficio postale di Ponte Pattoli. I malviventi, almeno tre, si sono introdotti minacciando i presenti con una pistola e un’arma da taglio, facendosi consegnare i soldi in cassa. Sarebbe stato anche sparato un colpo, con ogni probabilità a salve. Dopo l’azione criminale, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto Audi A4 di colore scuro. Indagini e ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 per soccorrere due persone, entrambe assistite sul posto. Si tratta del direttore, colpito alla testa, e di una signora sotto shock. Entrambi non sarebbero in gravi condizioni. Da una nota diffusa dal Comune di Perugia emerge che oltre al vice direttore colpito alla testa anche una donna sotto choc è stata assistita in ambulanza. Il sindaco Romizi e l’assessore alla sicurezza Merli, a nome dell’intera amministrazione comunale, hanno espresso “ferma condanna”. Parlando, in una nota, di “gravissimo e preoccupante episodio, accaduto peraltro in pieno giorno ed alla presenza di tanti clienti”.