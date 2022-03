Pallanuoto serie B, vittoria importante per la Libertas Rari Nantes Perugia

PERUGIA – Il Perugia batte la Roma Waterpolo e si stacca temporaneamente dalla coda del gruppo. Il campionato è ancora lungo, ma questa vittoria in casa contro la formazione laziale, trasmette fiducia alla compagine umbra che parte forte, guadagnando un primo parziale importante (3-0) con cui ipotecare la vittoria. Il primo a gonfiare la rete avversaria è Renna, seguito da Chiucchiù in superiorità numerica e da una bella rovesciata di Bartocci dal centro. Nella seconda frazione i perugini allungano le distanze con Renna e Testi, per poi essere sopraffatti dalla doppietta di Cimini e da Di Bisceglia, che per la Roma trovano il gol con l’uomo in più. Nel terzo parziale stessa storia: la Libertas Rari Nantes, dopo il 6-3 di Arcangeli, si fa addirittura recuperare dagli ospiti con il contropiede di Piacentini, che replica in superiorità numerica, seguito da Di Basilio. I perugini però in questa stagione ci hanno abituati al guizzo finale e sul 6-6 reagiscono immediatamente riportandosi in vantaggio con la terza rete di Renna. Nell’ultimo quarto i casalinghi ingranano la marcia giusta e con la doppietta di Taverna e il gol di Bartocci toccano il 10-6. Solo a poco più di un minuto dal fischio finale il Perugia lascia spazio agli avversari, che vanno a segno prima con Musso, poi con Di Basilio in superiorità numerica. L’incontro si chiude 10-8 e determina il terzo successo stagionale della Libertas Rari Nantes. Libertas Rari Nantes Perugia: Bevilacqua, Taverna Giorgio 2, Chiucchiù 1, Calandra, Cimbali N., Taverna Giovanni, Renna 3, Fiaschi, Latanza, Bartocci 2, Grassi, Testi 1, Arcangeli 1. Tecnico: Arcangeli Massimo.

Under 14 Eccellenza Marche-Umbria

Vittoria piena per l’Under 14 Eccellenza che domenica 27 marzo a Tolentino, ha spazzato via le speranze della formazione marchigiana, impedendogli ogni tentativo di replica. Tolentino 0- Libertas RN Perugia 14 il risultato finale dell’incontro. I parziali: (0-5); (0-5); (0-2); (0-2). La formazione e i realizzatori guidata dal coach Grassi Emanuele: Tini, Massaroni 1, Spampinato 2, Poponesi 3, Brenci 3, Ranocchia, Sebastiani 1, Rubini 1, Franchi 3.

Under 14 Regionale Marche-Umbria

Le due formazioni che militano nel girone regionale sono state impegnate nel campo casalingo Piscina Pellini di Perugia, sempre domenica 27 marzo. La squadra “B” ha affrontato la Polisportiva Pian del Bruscolo subendo un 6-8 finale. Formazione e realizzatori: Orlandi, Angelone 3, Di Profio, Lalli 2, Saetta, Rossi, Casciarri, Del Furia I., Piselli 1. Allenatore: Lars Christian Regni. La LRN “C” si è battuta contro la compagine del Moie. L’incontro si è concluso 2-11 a favore degli ospiti. Formazione e realizzatori: Orlandi, Asciutti, Del Furia F., Cesarini, Del Furia I., Dottori, Del Furia A., Cardinali 2, Roscini, Lazzarini, Cittadini. Allenatore: Francesco Testi.