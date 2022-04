Pallanuoto serie B, vittoria importante per la Libertas Rari Nantes Perugia

Villa York SC – Libertas Rari Nantes Perugia 9-10

(3-3, 2-3, 3-2, 1-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Bevilacqua, Taverna Giorgio, Chiucchiù, Calandra 1, Fagugli 2, Taverna Giovanni 1, Renna 4, Fiaschi, Latanza, Bartocci 1, Grassi, Testi, Arcangeli 1. Tecnico: Arcangeli Massimo.

Nella Piscina Le Cupole di Acilia, a Roma, la Libertas Rari Nantes Perugia conquista la prima vittoria stagionale in trasferta e con 12 punti si piazza provvisoriamente al terzo posto in classifica dietro al Chiavari Nuoto e al CN Marina di Carrara. Incontro difficile quello di sabato, caratterizzato da un perfetto equilibrio dall’inizio alla fine. I capitolini nella prima frazione si portano subito sul 2-0, ma i perugini trovano la motivazione per reagire e il primo quarto si chiude 3-3. Nel secondo tempo la squadra di Arcangeli prova ad allungare le distanze, raggiungendo il massimo vantaggio (3-5) e accaparrandosi il parziale a favore, ma il fiato sul collo dei laziali riporta il match in perfetto equilibrio e al termine del terzo tempo il tabellone segna 8-8. La frazione finale vede la squadra romana portarsi in vantaggio, per poi essere recuperata con una realizzazione degli umbri su rigore. Solo a quattro minuti dalla fine il Perugia trova la rete del vantaggio in superiorità numerica e non bastano le ultime espulsioni concesse ad entrambe le formazioni per cambiare il finale, che porta la Libertas Rari Nantes Perugia ad una sofferta vittoria, contro avversari titolati e ben organizzati. Il commento del coach Arcangeli: “Il merito della squadra è di aver mantenuto calma e lucidità fino alla fine, senza concedere troppo agli avversari. In questi incontri se accumuli reti di svantaggio diventa difficile recuperare. Ora testa alla prossima, il cammino è ancora lungo e tortuoso ed è fondamentale rimanere concentrati”.

Under 16 Eccellenza – Interregionale Marche-Umbria

Libertas Rari Nantes Perugia – Vela nuoto Ancona 12-6

(3-2, 5-0, 2-1, 2-3)

A Perugia, domenica 3 aprile la Libertas Rari Nantes Perugia doppia la formazione anconetana con una bella vittoria decretata dal parziale della seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo in equilibrio i perugini, guidati da Lars Christian Regni, allungano le distanze nel secondo quarto, rendendo impossibile la rimonta agli avversari e archiviando altri tre punti importanti ai fini della classifica finale. Formazione e marcatori: Tini, Poponesi, Fortunelli 1, Gruttadauria 1, Moretti, Caprani, Ceccarelli, Imperiali L. 1, Boldrini, Montagnini 4, Camilloni, Imperiali S. 3, Vivacqua, Dottori 2, Bartocci.

Under 12 – Campionato Interregionale Marche – Umbria UNDER 12

Domenica 3 aprile il secondo concentramento di categoria per le tre squadre della Libertas Rari Nantes Perugia. La formazione “A” a Tolentino porta a casa un tris di vittorie battendo la squadra “A” del Vela Ancona 6-12, il Tolentino 3-14 e il Blu Gallery San Severino Marche 4-17. Atleti: Cardinali, Dottori, Cesarini, Roscini, Milletti, Giovagnoli, Anselmi, Frivola. Tecnico: Francesco Testi. La formazione “B” a Perugia – Piscina Pellini, soccombe al Moie “A” (2-13), al Fermo “A” per 10 reti a 4 e batte la squadra del Griphus Club Pg 3-10. Formazione: Del Furia, Del Furia, Asciutti, Tosti, Lazzarini, Asfalti, Cittadini, Gaspari, Murati, Petronilli. La Libertas Rari Nantes “C” invece incassa tre sconfitte contro la formazione del Vela Ancona “B” (2-13), contro l’Osimo Pirates (4-15) e la squadra tutta femminile del Vela “C” (6-13). Gli atleti guidati dal coach Grassi Emanuele: Iervolino, Lupoi, Malandrino, Arduini, Pasquino, Di Tullio, Donati.