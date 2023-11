PERUGIA – Tre vittorie nel fine settimana appena trascorso per i giovani Grifoni della Libertas Rari Nantes Perugia pallanuoto. I primi ad entrare in vasca, sabato 18 novembre, gli Allievi del girone eccellenza (Campionato interregionale Marche-Umbria), che nel campo casalingo Piscina Pellini, hanno battuto in larga misura i colleghi marchigiani della Polisportiva Pian del Bruscolo. Parziali dell’incontro: (5-1), (4-3), (5-1), (3-1). Formazione e realizzatori: Pectu, Casciarri, Poponesi 1, Spampinato 4, Criscuolo, Cardinali 1, Franchi 3, Santi 2, Giri, Di Profio 3, Rubini 3. Tecnico: Gyongyosi Andràs.