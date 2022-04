Pallanuoto, il giovane perugino Montagnini convocato al raduno azzurro

Competizioni a livello nazionale

Nel suo bagaglio di competizioni a livello nazionale ci sono 2 anni di Haba Waba festival ed un anno di partecipazione alle semifinali nazionali Under 16. Montagnini, 15 anni da compiere il prossimo 20 giugno, si troverà a confrontarsi con atleti delle società italiane più blasonate nel panorama della pallanuoto, quali Acquachiara Napoli, Alma Nuoto Roma, Bogliasco 1951, CN Posillipo, Iren Genova Quinto, Nuoto Catania, PN Trieste, Pol Waterpolo Palermo, Pro Recco, RN Savona, Roma Vis Nova e tante altre. Per la Libertas Rari Nantes la convocazione dei suoi giovani atleti a Raduni e Collegiali della Nazionale Italiana, negli ultimi 10 anni è diventata quasi una consuetudine che va a conferma del lavoro costante svolto quotidianamente per favorire la crescita del settore giovanile.