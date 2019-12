Pallanuoto, anche Bevilacqua della Rari Nantes Perugia convocato in azzurro

PERUGIA – Il portiere Marco Bevilacqua, classe 2005, è il nuovo convocato della Libertas Rari Nantes Perugia Pallanuoto, al collegiale di allenamento della nazionale italiana giovanile. Il tecnico federale Massimo Tafuro ha selezionato 28 atleti in tutta Italia, nati dal 2004 e seguenti, che dal 2 al 6 gennaio si alleneranno a Pescara, sotto il monitoraggio di Tecnici e Preparatori atletici della Federazione italiana nuoto. Per i giovani pallanuotisti è l’inizio di una serie di selezioni in vista delle competizioni internazionali che si susseguiranno in questo anno agonistico. I nomi degli atleti della Libertas Rari Nantes fanno parte della lista dei convocati nella nazionale giovanile ormai da tempo e questo è un grande orgoglio per la società, che vanta uno dei migliori settori giovanili di pallanuoto del panorama nazionale. Questa volta la convocazione coinvolge il numero uno dell’Under 15 .

Vivaio Bevilacqua Marco, cresciuto nel vivaio perugino della LRN, si è distinto tra i pali fin da piccolo, con il torneo Haba Waba. Ha poi militato nel campionato Under 13 Umbro-Marchigiano e dall’anno scorso gioca con la formazione Under 15, con la quale ha partecipato ai quarti di finali e alle semifinali nazionali. Nel 2018 e nel 2019 è stato portiere titolare della rappresentativa umbra al Trofeo delle regioni, dove ha conquistato rispettivamente il settimo e il quarto posto nella classifica finale. Negli anni la sua tecnica è migliorata tanto da attirare l’attenzione dei Tecnici federali.