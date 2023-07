Ospedale di Terni, Tesei rassicura Bandecchi sulla realizzazione

PERUGIA– La presidente della Regione Donatella Tesei ha incontrato venerdì pomeriggio, presso la sede della Regione a Palazzo Donini, il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, accompagnato dal vicesindaco Riccardo Corridore. Durante l’incontro, definito da tutti proficuo e cordiale, il sindaco ha richiesto alla presidente delucidazioni in merito al nuovo Ospedale di Terni riscontrando, ed esprimendo in tal senso soddisfazione, la ferma volontà da parte della Regione della sua realizzazione ed il già avvenuto avvio del percorso tecnico-economico.

I nuovi direttori

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Bandecchi anche in merito alla rassicurazione della Presidente Tesei sull’iter intrapreso che porterà alla nomina, dove vi sono i facenti funzione, dei direttori delle strutture complesse dell’Ospedale ternano. Infine, è stato affrontato il tema della nascita di un ITS a Terni, argomento su cui Tesei ha preso atto di quanto riferito dal sindaco ed ha assicurato veloci approfondimenti specifici. Bandecchi e Tesei si sono dati appuntamento a breve per continuare a discutere, in un’ottica costruttiva, dei principali progetti che riguardano la città e già in corso di realizzazione da parte della Regione.