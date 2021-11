Ospedale di Terni, riconoscimenti per i medici Amilcare Parisi e Rita Commissari

L’intervento prende il nome ‘Parisi’s Technique’, ed è ormai diventato uno standard di riferimento nell’approccio microchirurgico di rimozione completa dello stomaco. Tale intervento è svolto attraverso piccole incisioni di 8 millimetri, quindi senza un’apertura completa dell’addome e utilizzando strumenti microchirurgici in grado di minimizzare il trauma sui tessuti e organi interni del corpo, tramite componenti guidati da una console in remoto. La dottoressa Rita Commissari, direttore del reparto di Rianimazione, è stata invece nominata come rappresentante per l’Umbria della Siaarti, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. “È per me motivo di grande soddisfazione essere stata eletta rappresentante regionale per l’Umbria in Siaarti – spiega la dottoressa -. La si occupa di promuovere l’attività scientifica, i gruppi di studio, dibattiti e formazione. Inoltre, emana linee guida e protocolli clinici fondamentali per migliorare l’attività clinica. È pertanto strategico essere parte integrante di una società scientifica così autorevole”.