Ospedale di Terni, in consiglio comunale è bagarre sul cambio dei vertici: maggioranza spaccata

Atto coraggioso del territorio

“Il consiglio comunale della città di Terni, con un atto politicamente coraggioso, oggi ha dato voce alle istanze del territorio sulla sanità – commenta Alessandro Gentiletti di Senso Civico -. Un atto, quello che è stato approvato a larga maggioranza, che chiede un rinnovo radicale ai vertici dell’azienda ospedaliera locale e impegna il sindaco a farsi portavoce, in ogni sede, di questa volontà politica della nostra città e a battersi in Regione per ottenere questo risultato. La volontà politica della massima assise va rispettata e portata avanti. È l’inizio di una battaglia netta e chiara, che non ha nulla di personale, dove ciascuno è consapevole della complessità della situazione ma che rappresenta un primo significativo passo. A muoverci è stata la gratitudine per il nostro personale medico e sanitario, che ha dato prova di grande capacità e professionalità e per questo merita di essere valorizzato e difeso”.