Ospedale di Terni, Carlo Conti direttore del dipartimento di Neuroscienze

TERNI – Il dottor Carlo Conti è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Santa Maria per i prossimi cinque anni. Classe 1974, il dottor Conti arriva all’incarico dopo aver partecipato negli ultimi 10 anni a oltre 3000 interventi chirurgici, di cui oltre 2000 come primo operatore. Le sue principali aree di interesse sono focalizzate sulla chirurgia mininvasiva sia cranica che spinale, in particolare correlata alla neuro navigazione.

Le dichiarazioni

“Ringrazio la direzione aziendale – spiega il dottor Conti – per la nomina. Il dipartimento di Neuroscienze di Terni è stato il primo esempio di dipartimento integrato ospedaliero già dalla sua istituzione nel 1994. È mia intenzione proseguire con il lavoro che già i miei predecessori hanno intrapreso, valorizzare tutte le professionalità presenti in un’ottica di integrazione multidisciplinare tra le diverse specialità che afferiscono al dipartimento stesso. Tutto ciò con la finalità di migliorare il servizio erogato ai cittadini garantendo standard qualitativi degni di una grande azienda ospedaliera”.

“Siamo sicuri che il dottor Conti – spiega il direttore generale del Santa Maria, Pasquale Chiarelli – saprà interpretare al meglio il suo ruolo prima di tutto come responsabilità verso la comunità, e poi come incarico professionale e tecnico, nello spirito di piena collaborazione con tutti i settori del nostro ospedale e nel consolidamento della vocazione chirurgica del Santa Maria. Auspico che questa nomina renda ulteriormente operativo e propositivo il Collegio di Direzione, organo di cui tutta la Direzione ha quanto mai bisogno nella consapevolezza che molto, a prescindere dalla pandemia che tanto ancora ci occupa e preoccupa, c’è ancora da recuperare”.