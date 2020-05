Ospedale da campo, adesso la Corte dei conti apre un fascicolo

PERUGIA – Riflettori accesi. La Procura della Corte dei conti dell’Umbria ha aperto un fascicolo sulla vicenda relativa all’ospedale da campo voluto dalla Regione. A darne notizia è l’edizione umbra del Messaggero. La Procura della magistratura contabile, secondo quanto scrive il quotidiano, ha chiesto a Palazzo Donini le carte relative all’affidamento per l’allestimento che, come spiegato giorni fa dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dovrebbe essere completato all’Umbriafiere di Bastia Umbra entro il 30 giugno. La struttura, dal costo di tre milioni di euro, è stata finanziata dalla Banca d’Italia e l’operazione è stata presentata all’inizio di aprile. Nella delibera della giunta il progetto è allegato in modalità riservata dato che la sua divulgazione secondo la Regione “”potrebbe essere lesiva del principio di segretezza e della par condicio. L’operazione è finita nel mirino di alcuni consiglieri regionali di opposizione, Andrea Fora ma anche Michele Bettarelli, che hanno posto dubbi sia sulla necessità di una struttura simile che sulle procedure.