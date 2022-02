Ospedale Assisi, Coletto: “Riapre una sala operatoria, da fine mese normali attività”

PERUGIA – Da mercoledì all’ospedale di Assisi ripartirà una sala operatoria e dal 28 febbraio verrà ripristinata la normale attività, sempre Covid permettendo. Lo ha detto, martedì in consiglio regionale, è stato l’assessore alla Sanità Luca Coletto rispondendo a un’interrogazione della consigliera Pd Donatella Porzi. Quanto al personale, Coletto ha sottolineato che sono stati assunti 29 tra infermieri e oss, mentre otto sono le uscite. “Quindi il saldo per Assisi – ha detto – è di 19 infermieri e due operatori sanitari aggiuntivi rispetto alla dotazione organica. Inoltre, sono in corso stabilizzazioni. Per quanto concerne la progettualità legate al Pnrr, si punta sulla telemedicina collegata all’intelligenza artificiale che partirà in via sperimentale appena avremo l’ok sulle radiografie e oncologia. Ci stiamo attivando sempre con l’intelligenza artificiale per la radiologia e la cardiologia a domicilio”.