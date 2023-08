Orvieto, violenta lite tra coinquilini: uno ferito con un coltello

ORVIETO – Violenta lite tra inquilini nella notte tra sabato e domenica in un’abitazione di Orvieto nel corso della quale uno ha ferito l’altro con un coltello: per lui comunque una prognosi di pochi giorni. Emerge dalla ricostruzione fornita dai carabinieri che sono intervenuti. I militari sono riusciti ad evitare che la situazione degenerasse. Dopo avere sequestrato il coltello utilizzato ed accompagnato il presunto aggressore in caserma, lo hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Terni per lesioni personali aggravate. E’ stato attivato anche il ‘codice rosso’. Sulle cause alla base del diverbio, sono al lavoro gli inquirenti.

