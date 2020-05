Orvieto, via libera al Piano triennale delle opere pubbliche: investimenti per 17 milioni

ORVIETO – La giunta comunale ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 che farà parte dei documenti programmatori, con in più la programmazione economico-finanziaria dell’ente da sottoporre al consiglio comunale, nell’ambito della discussione sul Bilancio Previsionale 2020 e Pluriennale 2020/2021. Il piano prevede un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro nel prossimo triennio di cui oltre 4 milioni di interventi programmati nel 2020. Tra questi, i lavori per la realizzazione del progetto Rupe-Valle di cui si sta predisponendo il bando per la gara d’appalto, interventi sugli attrattori culturali delle Necropoli di Crocefisso del Tufo e di Campo della Fiera, la rifunzionalizzazione polifunzionale della ex chiesa di San Giacomo, la riqualificazione dell’area di ingresso alla città, la manutenzione straordinaria del parcheggio di via Roma, interventi su scuole, cimiteri e strade.