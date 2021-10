Orvieto, truffatore seriale on-line si finge poliziotto: denunciato

ORVIETO – Aveva messo in vendita un ciclomotore su un sito di vendite on-line e quando era stato contattato dall’ acquirente, un quarantatreenne di Orvieto, come garanzia aveva inviato la foto di un tesserino di riconoscimento di appartenente alla polizia di Stato: l’ uomo, un brasiliano di 42 anni residente a Catanzaro, secondo gli investigatori era in realtà un presunto truffatore online seriale ed è stato quindi denunciato. Lo straniero è stato identificato dopo un anno e mezzo di indagini della polizia del commissariato orvietano, avviate dopo il fatto (avvenuto a maggio 2019) con la denuncia dell’ umbro.

Inviata la caparra

Questi si era fidato ed aveva inviato, come richiesto, la caparra di 200 euro su una carta Poste Pay Evolution. Dopo quel primo pagamento, non era però più riuscito a mettersi in contatto con il sedicente poliziotto, che non aveva più risposto al telefono. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno permesso di appurare che l’ indagato aveva precedenti specifici per truffa e possesso di segni distintivi contraffatti, come appunto il falso tesserino di riconoscimento usato per trarre in inganno anche il cliente orvietano. Dalle indagini è poi emerso che l’ uomo era stato titolare della carta Poste Pay Evolution sulla quale era stata versata la somma di 200 euro e che, nel frattempo, aveva cambiato vari numeri di telefono, elementi che hanno portato all’ ennesima denuncia per truffa e per possesso di segni distintivi contraffatti del brasiliano.